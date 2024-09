Fouten van eerst Charles Leclerc en later Franco Colapinto zorgden vrijdag voor diverse rode vlaggen tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Beiden belandden in Bakoe hard in de muur, kort na elkaar.

Ferrari-coureur Leclerc crashte als eerste. Hij stapte ongedeerd uit zijn bolide, maar die raakte wel flink beschadigd. De crash gebeurde bij het ingaan van bocht 15. De Monegask, twee weken geleden nog winnaar van de Grand Prix van Italië, werd slachtoffer van onderstuur. Hij zag daardoor zijn bolide rechtdoor gaan.

Veel invloed had de crash van Leclerc niet op de openingssessie, want die kon al snel hervat worden. Kort daarna was het echter Colapinto die met zijn Williams de muuur in Bakoe raakte. Ook de Argentijn bleef ongedeerd, maar hij zorgde met de crash voor een tweede rode vlag. Toen was er nog een kwartier te gaan in de sessie.

Bekijk de crash van Leclerc tijdens VT1:

Lees hier alles over de GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!