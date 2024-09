Charles Leclerc heeft in zijn Ferrari verrassend de Grand Prix van Italië in Monza op zijn naam geschreven. Door een geslaagde gok met een éénstopper bleef hij McLaren-duo Oscar Piastri en Lando Norris voor. Max Verstappen, gestart vanaf de zevende plek, eindigde als zesde. Maar hoe kwam het zover? Hierbij, de race in vogelvlucht:

RONDE 1/53: Lando Norris verliest, ondanks een goede start, de koppositie. Teammaat Oscar Piastri passeert hem namelijk op fraaie wijze en daar schrikt Norris zodanig van dat ook Charles Leclerc hem te pakken neemt in de Ferrari. Max Verstappen – in tegenstelling tot bijna alle anderen gestart op harde banden – klimt naar plek 6 nadat George Russell kort na de start in zijn Mercedes rechtdoor schiet.

RONDE 8/53: Yuki Tsunoda (VCARB) is de eerste uitvaller van de race, hij kan niet verder na contact met Nico Hülkenberg (Haas). Vooraan is de top-zes onveranderd, Russell komt even later een nieuwe voorvleugel én harde banden halen in de pits.

RONDE 20/53: Max Verstappen leidt zowaar de race, Norris, Leclerc, Hamilton en Piastri zijn allemaal al binnen geweest, maar de op harde banden gestarte Nederlander kan langer door en ligt daarom op P1. Teamgenoot Pérez volgt. Daarachter ligt Piastri nog altijd voor Norris, die op zijn beurt Leclerc te pakken heeft genomen via een undercut. Aan een zege voor Ferrari denkt niemand op dat moment.

RONDE 24/53: Beide Red Bull-coureurs hebben hun pitstop nu ook gemaakt; eerst al Verstappen (ronde 22), daarna Pérez. Voor beiden is het vroeger dan verwacht op de harde band. Bij Verstappen gaat het rechtsachter ook nog eens hopeloos mis, de stop duurt 6,2 seconden, oei. Met opnieuw harde banden gaat hij onderweg, dat wordt dus een tweestopper.

RONDE 33/53: Op iets minder dan tweederde van de race komt Norris voor de tweede keer binnen. Waar teamgenoot Piastri, rijdend op de eerste plek, de banden onder de McLaren goed onder controle heeft, kent Norris grote problemen linksvoor. De zege is hem nu al uit de handen te zijn geglipt. Bij Verstappen zijn er problemen met het motorvermogen. Als dat maar goed gaat…

RONDE 40/53: Daar is ook de pitstop van Piastri. Hij gaat naar harde banden en kan de wedstrijd uitrijden. Achter de top-3 is het Verstappen die hard doch fair verdedigt ten opzichte van Norris. In de 41e ronde is de Brit er alsnog voorbij, hij kan er nu vandoor en Verstappen haalt meteen nieuwe mediums voor zijn tweede en laatste stop. De Nederlander komt op P6 de baan weer op.

RONDE 43/53: Ferrari bezet met Lecerc en Sainz de plekken 1 en 2 en gaat voor een stunt: een éénstopper. Lukt het de rode brigade in eigen huis? Het wordt nagelbijten voor alle tifosi op de baan, thuis in Italië en in de rest van de wereld.

RONDE 45/53: De missie van Sainz is mislukt: Piastri haalt hem in. De McLaren-coureur gaat op zijn beurt nu op jacht naar de volgende Ferrari. Wordt het een totaal onverwachte overwinning voor Leclerc of toch voor de Australiër? Verstappen rijdt ondertussen de snelste raceronde en hoopt nog op plek 5.

RONDE 53/53: EInde race! Leclerc wint in Italië namens Ferrari na een zinderende en zenuwslopende slotfase! Hij blijft Piastri en Norris voor, de gedurfde gok van de Monegask en zijn team wordt beloond. Het publiek wordt gek, een explosie van vreugde in Monza. Verstappen eindigt als zesde en levert acht punten in ten opzichte van Norris (die nog de snelste raceronde afpakt). De Brit brengt de achterstand in het WK terug tot 62 punten.

