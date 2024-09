Na teleurstellende resultaten tijdens de GP van Italië reisde Red Bull met een geüpgradede RB20 naar Azerbeidzjan. Op de openingsdag toonden coureurs Max Verstappen en Sergio Pérez zich direct sterk; de eerste vrije trainingen waren veelbelovend. Ingenieur Paul Monaghan is positief over de bolide, al zal Red Bull alles op alles moeten zetten om de constructeurstitel niet uit handen te geven.

LEES OOK: Christian Horner over Newey-transfer: ‘Feestje bij Aston Martin is beetje voorbarig’

Met slechts acht punten verschil tussen McLaren en Red Bull is de kans groot dat de papaja’s na dit weekend de leiding overnemen. Lando Norris en Oscar Piastri waren de afgelopen weken vaak sneller dan hun naaste rivalen. Toch belooft het spannend te worden in Bakoe. Red Bull lijkt met hun laatste upgrade goed voorbereid aan de start te verschijnen.

“We zijn nog steeds aan het leren,” zei hoofdingenieur Paul Monaghan tegen de media in Azerbeidzjan. “Het grootste effect zullen we pas in latere races gaan zien, maar het is goed dat we de upgrade hier al hebben kunnen introduceren.” De eerste signalen zijn positief; zowel Max Verstappen als Sergio Pérez zat er goed bij tijdens VT1 en VT2.

LEES OOK: Pérez doet verrassende belofte in aanloop naar GP Azerbeidzjan: ‘Dit zijn onze beste circuits’

“Het vergt veel hard werk, en we zullen ook hard blijven werken,” vervolgde Monaghan. “Volgende week staan we al in Singapore, dus mogelijk kunnen we daar opnieuw een stap vooruit zetten.” De ingenieur gaf toe dat de aanpassingen in Bakoe slechts een klein onderdeel zijn van een nieuw pakket. “Dit is niet de grootste verandering, wat ook verklaart waarom we zo snel met een upgrade konden komen. Het is vrij subtiel, maar het effect kan alsnog groot zijn. Wacht maar tot zondagmiddag,” besloot hij geheimzinnig.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!