Sergio Pérez heeft vertrouwen in de aanstaande GP van Azerbeidzjan. Ondanks dat Red Bull dit jaar relatief slecht heeft gescoord op de verschillende stratencircuits, is de Mexicaan ervan overtuigd dat zijn team mooie dingen kan laten zien in Bakoe. Pérez denkt dat ook de daaropvolgende straatrace in Singapore kansen biedt voor zijn team, dat de constructeurstitel fel moet verdedigen tegen de aanvallen van McLaren.

In het huidige seizoen werden Max Verstappen en Sergio Pérez meerdere keren geklopt op de beruchte stratencircuits van de Formule 1-kalender. De RB20, die sinds de GP van Spanje geen overwinning meer heeft behaald, lijkt niet goed te presteren op dergelijke banen. De laatste paar maanden liet de Red Bull-bolide sowieso te wensen over. Toch heeft Pérez vertrouwen in de aankomende twee races; zowel de GP van Azerbeidzjan als de GP van Singapore staan voor de deur.

Balansproblemen op orde krijgen

“Ik denk dat op dit moment, met het pakket dat we nu hebben, Bakoe en Singapore twee van onze beste circuits moeten zijn,” zei Checo tegen de pers in Azerbeidzjan. “Zolang we de balansproblemen enigszins kunnen oplossen, kunnen we echt weer meedoen.” Pérez maakte in het verleden indruk aan de Kaspische Zee; met twee overwinningen is de 34-jarige coureur nog altijd recordhouder op het Baku City Circuit.

“Het vertrouwen is hier zeker groot, maar tegelijkertijd weet ik dat wat je in het verleden hebt gedaan er niet toe doet,” voegde hij eraan toe. “Dit is een hele nieuwe uitdaging en ik hoop echt dat ik de juiste balans kan vinden, want op dergelijke circuits heb je veel vertrouwen nodig. Als dat lukt, kan het zomaar een heel mooi weekend worden.”

