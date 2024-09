Charles Leclerc veroverde al drie keer pole bij de Azerbeidzjaanse GP, maar won er nog nooit. De Monegask, twee weken geleden met Ferrari winnaar in Monza, start zijn nieuwe campagne in Bakoe met een uitglijder en flinke schadepost. Hij is niet de enige in VT1, die bol staat van crashes, schade en waarin Max Verstappen met afstand de snelste tijd noteert.

De overgang van Adrian Newey naar Aston Martin, de flirt van ’s mans nieuwe werkgever met Max Verstappen, twee titelgevechten, teamorders bij McLaren en de balansproblemen van Red Bulls RB20: de openingsdag van de Grand Prix van Azerbeidzjan biedt voldoende gespreksstof. Maar de belangrijkste vraag is toch hoe de krachtsverhoudingen op het supersnelle stratencircuit in Bakoe, de overtreffende trap van Monza, zullen zijn. Beschikt McLaren opnieuw over de snelste auto, kunnen Ferrari, Mercedes en ook Red Bull de MCL38 aan de boorden van de Kaspische Zee uitdagen?

Na de eerste vrije training, die bol staat van incidenten, is het antwoord daarop uiteraard nog niet te geven. Zoals gebruikelijk draait het daarin om de zoektocht naar balans, afstelling en de eerste kennismaking van het rubber met het stratenasfalt dat zeer stoffig is en derhalve weinig grip biedt. Lance Stroll klaagt dat zijn auto ‘geen auto’ is, Max Verstappen noteert de snelste tijd. Hij is bij de inleidende beschietingen met de mediumband voorbijgestoken door Charles Leclerc, zij het met miniem verschil (0.030 sec). Na een klein kwartier wordt de sessie stilgelegd vanwege een stuk metaal dat van een de auto’s is losgeraakt en midden op de baan is blijven liggen.

De Ferrari van Leclerc wordt van de baan gehaald. FOTO Getty Images

Het oponthoud blijft beperkt tot zes minuten, maar negen minuten later gaat de baan opnieuw op slot. Leclerc neemt te weinig gas terug voor bocht 15, schiet rechtdoor en rijdt de rechtervoorkant van de SF-24 aan puin. “Ik reed op de stoffige kant”, zo excuseert hij zich via de boordradio. Franco Colapinto volgt Leclercs voorbeeld niet veel later. De Argentijn die twee weken geleden voor Williams in de Formule 1 debuteerde, schiet ook de muur in: de rode vlag gaat voor de derde keer uit.

Lewis Hamilton heeft in de kwalificatiesimulaties (met de snelste, rode band) inmiddels de beste tijd genoteerd. Hij is 0.036 sec. sneller dan Verstappen, maar die draait de rollen in de laatste minuut alsnog en met een flinke marge (0313 sec) om. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez finisht als derde: een op het oog bevredigende start voor Red Bull.

Uitslagen

Lees hier alles over de GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!