McLaren-teambaas Andrea Stella maakte donderdag bekend dat hij Lando Norris de prioriteit wil geven in het coureurskampioenschap. Oscar Piastri voegde daar later aan toe dat hij bereid is zijn teamgenoot te helpen waar nodig. Titelrivaal Max Verstappen is enigszins verbaasd door deze plotselinge keuze van McLaren. “Piastri zit dichter op Norris dan Norris op mij,” reageerde hij.

LEES OOK: Lando Norris over nieuwe teamorder-regels: ‘Ik hoef de titel niet cadeau te krijgen’

“Natuurlijk moet McLaren doen wat ze willen, ik bemoei me daar verder niet mee,” zei Verstappen tegen de media in Bakoe. “Ik heb zelf genoeg andere problemen om me druk over te maken,” doelde hij op de vormdip van Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft heel wat goed te maken tijdens de aanstaande GP van Azerbeidzjan. Toch begrijpt de Nederlander niet helemaal waarom Lando Norris zou worden voorgetrokken.

‘Piastri wil geen tweede coureur zijn’

“Als je het vanuit het perspectief van Piastri bekijkt, staat hij dichter bij Norris dan Norris bij mij,” legde hij uit. “Maar daar moeten ze zelf mee omgaan. Ze (Norris en Piastri, red.) zitten heel erg dicht bij elkaar, ook in het kampioenschap. Piastri is gewend om als eerste rijder behandeld te worden en ik denk niet dat hij het type is dat graag als tweede coureur wordt bestempeld.”

LEES OOK: Piastri over teamorders: ‘Ik zal doen wat nodig is voor Norris’

Met nog acht Grands Prix op de kalender bedraagt het gat tussen kampioenschapsleider Max Verstappen en Lando Norris nog tweeënzestig punten. Ondertussen heeft Oscar Piastri nog maar vierenveertig punten goed te maken op zijn teamgenoot. De jonge Australiër staat op de vierde plek in het kampioenschap; Charles Leclerc bevindt zich tussen de twee McLaren-coureurs met vierentwintig punten minder dan Norris.

De top vier na de Grand Prix van Italië:

Max Verstappen (303 punten)

Lando Norris (241 punten)

Charles Leclerc (217 punten)

Oscar Piastri (197 punten)

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!