Met veel spektakel werd Adrian Newey deze week aangekondigd als de nieuwe technisch directeur van Aston Martin. Het Britse meesterbrein begint volgend jaar aan een nieuw avontuur in Silverstone. Tegelijkertijd neemt Christian Horner, na negentien jaar, afscheid van Newey en diens talenten. De Red Bull-teambaas dacht het zijne van de festiviteiten in de Aston Martin-fabriek.

Tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Azerbeidzjan werd Christian Horner gevraagd naar de transfer van Adrian Newey en de grootschalige presentatie door Aston Martin. “Toen Lewis Hamilton werd aangekondigd als de volgende Ferrari-coureur, werd hij ook niet naar Maranello gebracht”, merkte een journalist terecht op. Net zoals Hamilton dit jaar nog voor Mercedes werkt, staat Adrian Newey voorlopig nog op de loonlijst bij Red Bull.

“Het was duidelijk een grote aankondiging van Aston Martin”, reageerde Horner. “Daarbij heeft Adrian (Newey, red.) altijd al de neiging gehad om zijn eigen ding te doen. Het was duidelijk een belangrijk moment voor dat team. Misschien is een feestje een beetje voorbarig, aangezien hij zijn contract bij Red Bull nog niet heeft beëindigd.”

‘Kijken naar de toekomst’

Horner was niet verbaasd dat Newey een nieuwe werkgever binnen de Formule 1 heeft gevonden. “Het was geen verrassing”, gaf de Engelsman eerlijk toe. “Het werd steeds duidelijker dat hij dit wilde doen in plaats van met pensioen te gaan. Het is een nieuwe uitdaging voor hem – natuurlijk vinden we het jammer dat hij vertrekt, maar we wensen hem het allerbeste. Hij is op veel manieren uniek en ik denk dat Aston Martin goed kan profiteren van zijn jarenlange ervaring.”

Horner heeft bijna twintig seizoenen mogen samenwerken met Adrian Newey, die al voor zijn periode bij Red Bull zijn sporen had verdiend bij Williams en McLaren. “Ik kijk met veel plezier terug op onze tijd samen”, besloot de teambaas. “We hebben samen hoogte- en dieptepunten meegemaakt, maar nu kijk ik uit naar de toekomst.”

