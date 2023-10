Kijk je naar de grote successen in de Formule 1 van de afgelopen pak hem beet 30 jaar, dan komt daar geregeld één man naar voren: Adrian Newey. De ontwerpgoeroe is gewild bij de teams omdat zijn creaties bijna altijd garant staan voor succes in de koningsklasse van de autosport. Laat hem de wagen van Max Verstappen ontwerpen, en je krijgt een haast onoverwinnelijke combinatie.

Adrian Newey is van kinds af aan al geïnteresseerd in het ontwerpen van auto’s. Wat begint met schaalmodellen uit de doos, verandert al snel in eigen creaties die hij in de klusschuur van zijn vader bedenkt en in elkaar zet. Dat zijn studie in die richting gaat, komt dan ook niet als een verrassing.

Hij specialiseert zich in aerodynamica en gaat na zijn studie aan de slag bij het Formule 1-team van Fittipaldi en later voor March. In 1984 stapt hij over naar de Indycars in Amerika en niet zonder succes. Zijn creaties slepen de titels in 1985 en 1986 binnen.

De eerste successen in de Formule 1

Zijn eerste Formule 1-ontwerp ziet in 1988 het levenslicht. De March doet het niet onverdienstelijk en Newey blijft het team trouw tot de zomer van 1990 wanneer hij de bons krijgt. March is inmiddels omgedoopt tot Leyton House en velen zien dit ontwerp als een van de mooiste ooit in de F1.

Ivan Capelli geeft de Leyton House de sporen op de Hockenheimring. © Motorsport Images

Het echte succes begint in de periode hierna wanneer hij in dienst treedt bij Williams. Van 1991 tot en met 1996 is hij samen met technisch directeur Patrick Head verantwoordelijk voor de dominantie van dit team. Na vijf constructeurstitels en vier wereldtitels voor coureurs verlaat hij het team voor een nieuwe uitdaging en gaat aan de slag bij McLaren.

Alain Prost is in 1993 haast onverslaanbaar in de Williams FW15C. © Motorsport Images

Felle concurrentie voor Newey

De oogst bij McLaren is in de periode van 1997 tot 2005 wat schraler. Alleen met Mika Häkkinen achter het stuur wint het team eind jaren ’90 eenmaal de constructeurstitel en gaat de Fin er tweemaal met de wereldtitel vandoor. Ferrari is samen met Michael Schumacher in de periode die hierop volgt nagenoeg onverslaanbaar. Newey heeft het niet meer naar zijn zin bij McLaren en twijfelt of hij nog wel in de sport wil blijven. Tot het nieuwe team van Red Bull hem weet over te halen en hem veel vrijheid belooft.

Mika Häkkinen op weg naar zijn eerste wereldtitel in 1998. © Motorsport Images

Het duurt even voordat het jonge team van Red Bull er goed en wel staat, maar wanneer het eenmaal begint te draaien, rijgt Sebastian Vettel de titels aaneen. Tussen 2010 en 2013 wint het team beide wereldtitels. Zo heeft Newey er ineens acht extra achter zijn naam staan. Is er iemand die hen nog kan stoppen?

Sebastian Vettel in actie in de RB6, de bolide waarmee zowel hij als Red Bull de wereldtitel winnen in 2010. © Motorsport Images

De komst van Verstappen

Het antwoord is ja. Mercedes is namelijk in de jaren daarna de dominante factor in de sport. Red Bull kijkt hierdoor lange tijd tegen de achtervleugel van Lewis Hamilton aan. Tot de piepjonge Max Verstappen in de cockpit plaatsneemt en het team weer vleugels krijgt. Het succes van de afgelopen jaren is bekend: in de prijzenkast van Red Bull worden vijf grote trofeeën toegevoegd. Twee wereldbekers voor het team en drie voor de Nederlander.

Max Verstappen wint zijn derde wereldtitel in de Formule 1 in Qatar. © Motorsport Images

De teller staat hiermee voor Newey op 25 en hiermee laat hij al zijn concurrenten ver achter zich. De huidige succesformule draait op volle toeren en het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. De vraag is daarom ook niet of maar hoeveel wereldtitels er nog zullen volgen.

VIDEO: Adrian Newey zoals altijd onafscheidelijk met zijn notitieblokje op de grid.

