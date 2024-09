Adrian Newey maakte dinsdag bekend dat hij de transfer gaat maken naar Aston Martin. Eerder dit jaar kondigde de technicus aan dat hij Red Bull na een periode van negentien jaar zou verlaten. Even leek het erop alsof Adrian Newey zijn tekentafel vaarwel zou zwaaien, maar de samenwerking met Aston Martin lonkte. Op 65-jarige leeftijd had de Brit toch nog ‘een nieuwe uitdaging nodig’.

“Tijdens het raceweekend in Suzuka wist ik zeker dat ik wilde stoppen”, reageerde Adrian Newey op een persconferentie. “Ik had oprecht geen idee wat ik toen wilde doen, ik wilde gewoon even na kunnen denken over de toekomst, mijn volgende stap plannen. Ga ik iets anders doen, ga ik pensioneren, ga ik naar een nieuw team?”

De meesterontwerper vertelde dat hij in april zeker wist dat hij ‘een nieuwe uitdaging’ zocht in de Formule 1. Toen kwam hij al snel bij Aston Martin uit. “Het enthousiasme van Lawrence (Stroll, red.) is aanstekelijk. Het is eigenlijk uniek dat een teameigenaar zo direct betrokken is bij het runnen van het team. Vroeger was dat normaal, denk aan Ron Dennis, Eddie Jordan en Frank Williams. Daardoor voelde het meteen als een hele natuurlijke keuze.”

Adrian Newey wil zich bij Aston Martin vooral focussen op 2026 en de nieuwe reglementen die dan worden geïntroduceerd. “De nieuwe regels bieden zeker kansen, de vraag is of we daarvan kunnen profiteren”, aldus Newey over de titelkansen van Aston Martin. “We gaan gewoon ons best doen en we zien wel wat ervan komt. Met partners als Honda en Aramco hebben we alles in huis om te vechten voor het wereldkampioenschap. Ik kijk ernaar uit om het team daarbij te helpen.”

