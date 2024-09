Ferrari-teambaas Fred Vasseur zat niet op één lijn met Adrian Newey en daarom kwam het niet tot een overeenkomst met de bij Red Bull vertrokken topontwerper. Dat vertelt de Fransman in gesprek met L’Equipe.

In zijn jacht op het versterken van het technisch kader van Ferrari kwam Vasseur afgelopen voorjaar al snel uit bij Newey. Op dat moment was namelijk net bekend geworden dat de Brit zou vertrekken bij Red Bull. In plaats van een overgang naar Ferrari werd het echter Aston Martin dat Newey wist te strikken. Volgens de BBC zal die deal dinsdag bekend worden gemaakt.

Waar ging het mis in de gesprekken tussen Vasseur en Newey? “De ideeën die hij had, verschilden van die van mij over zijn rol”, aldus de Fransman. “Gesprekken zijn er wel geweest. En misschien worden we het ooit eens. Maar: een individu kan niet de uitkomst van een heel team bepalen. Het collectief is altijd sterker dan het individu.”

