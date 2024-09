Adrian Newey gaat naar Aston Martin, dinsdag wordt die deal bekendgemaakt. Dat stelt althans de BBC. De overeenkomst zal volgens de Britse omroep bekend worden gemaakt tijdens een persconferentie op het circuit van Silverstone.

Het nieuws maakt een einde aan een maandenlange geruchtenstroom. Die volgde op de bekendmaking dat Newey vertrekt bij Red Bull Racing. De Britse topontwerper werd daarna gelinkt aan diverse teams. Zo richtte Ferrari al snel de pijlen op hem, een overeenkomst met de Italianen leek dichtbij. Ook Williams koesterde enige tijd hoop op een samenwerking en Alpine wierp zich ook nog in de strijd.

Volgens BBC zal de 65-jarige Newey bij Aston Martin, dat het nieuws niet wil bevestigen, een contract tekenen voor vijf jaar. Zijn salaris, exclusief bonussen, gaat volgens de omroep 30 miljoen Britse ponden (ruim 35 miljoen euro) per jaar bedragen.

Dat teameigenaar Lawrence Stroll de Brit graag aan zijn formatie wil toevoegen, is geen geheim. Eerder dit jaar strikte Aston Martin al voormalig Mercedes-motorbaas Andy Cowell. Ook kaapte het technisch directeur Enrico Cardile weg bij Ferrari. Dat alles met het oog op een zo sterk mogelijk kader voor 2026. Dan gaan de nieuwe F1-reglementen in en komt Honda aan boord als officiële motorleverancier.

