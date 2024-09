Het hoge woord is eruit: Adrian Newey maakt de langverwachte overstap naar Aston Martin. Dat maakte het team dinsdag bekend tijdens een speciale persconferentie. De 65-jarige Brit liet in mei al weten dat hij het team van Red Bull zou verlaten, waarmee er een einde kwam aan een samenwerking van negentien jaar. Na maanden van speculatie over zijn toekomst heeft Newey nu een nieuwe werkgever gevonden in het Aston Martin-team van Lawrence Stroll.

De loftuitingen van Aston Martin hebben hun vruchten afgeworpen: Adrian Newey komt naar Silverstone. De Engelsman krijgt in de eerste plaats een rol als aandeelhouder en managing technical partner. De BBC meldde eerder dat de aerodynamica-goeroe een vijfjarig contract heeft getekend. Volgens de omroep is Lawrence Stroll bereid diep in de buidel te tasten voor de expertise van Newey. De ontwerper zou bij Aston Martin meer gaan verdienen dan menig Formule 1-coureur; naar verluidt is zijn contract, exclusief bonussen, goed voor ruim 35 miljoen euro per jaar.

Ferrari

Lange tijd leek Ferrari het nieuwe team van Adrian Newey te worden. Een huwelijk tussen de gevierde ingenieur en de Scuderia leek onvermijdelijk, zeker nadat ook Lewis Hamilton de overstap maakte naar Maranello. Toch kwam er geen deal tussen beide partijen. Verhuizen naar Italië bleek een deal-breaker voor Newey, terwijl Ferrari-teambaas Fred Vasseur sprak van een meningsverschil.

Het is niet verwonderlijk dat Adrian Newey zo’n gewilde figuur is binnen de Formule 1. De creaties van de geroemde ontwerper hebben maar liefst vijfentwintig wereldtitels opgeleverd. Twaalf keer wonnen zijn auto’s het constructeurskampioenschap, terwijl dertien coureurs de titel behaalden in een door Newey ontworpen bolide. Ook drievoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft de afgelopen jaren geprofiteerd van de kunsten van de Britse ingenieur.

