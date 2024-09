Sinds Adrian Newey heeft aangekondigd dat hij vertrekt bij Red Bull, strijden meerdere teams om zijn handtekening. Onder andere Ferrari, Mercedes en Williams zouden interesse hebben getoond. Aston Martin trok echter aan het langste eind en maakte dinsdag bekend dat het de meesterontwerper voor meerdere jaren heeft vastgelegd. Volgens teameigenaar Lawrence Stroll is Newey de ‘sleutel tot toekomstig succes’.

“Zodra Adrian Newey beschikbaar kwam, wisten we allemaal dat we hem moesten contracteren”, reageerde Lawrence Stroll tijdens een persconferentie. “Toen hij zag wat we hier aan het opbouwen zijn en de getalenteerde mensen die we al hebben aangenomen, wist hij meteen dat we meedoen om te winnen.”

‘Laatste puzzelstukje’

Lawrence Stroll legde vervolgens uit wat Adrian Newey zo bijzonder maakt: “Hij is veruit de allerbeste in wat hij doet”, aldus de teameigenaar. “Hij is niet alleen een gentleman, maar ook een geduchte tegenstander. Aston Martin heeft de afgelopen jaren al heel veel geweldige mensen aangetrokken en een fantastisch team gebouwd, maar hij is het laatste en grootste stukje van deze puzzel.”

“Newey is echt de sleutel tot succes, niet alleen vanuit een technisch oogpunt, maar ook op het gebied van leiderschap”, vervolgde Stroll. “Ik denk dat hij een positief effect gaat hebben op het hele team.” De Canadese miljardair gaf toe dat Aston Martin dit seizoen nog niet optimaal presteerde. “Ik denk dat we in 2025 al een betere auto kunnen bouwen, maar het allerbelangrijkste is dat we ons focussen op 2026”, aldus Stroll. “Dan zullen al deze nieuwe gebouwen en faciliteiten hopelijk hun vruchten afwerpen.”

