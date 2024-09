Charles Leclerc krijgt volgend jaar geen versterking van Adrian Newey. De meesterontwerper werd vaak gelinkt aan een transfer naar Maranello, maar koos uiteindelijk voor een samenwerking met Aston Martin. Leclerc is ‘niet teleurgesteld’ dat Newey naar de concurrentie gaat; bij Ferrari zouden ze het collectief belangrijker vinden dan het individu.

Adrian Newey heeft naar eigen zeggen ‘altijd al met Ferrari willen werken’, maar koos afgelopen dinsdag toch voor een nieuwe uitdaging bij Aston Martin. Begin volgend jaar voegt hij zich bij het team van Lawrence Stroll, in de hoop dat hij in de toekomst nieuwe kampioenschappen kan winnen. Sky Sports vroeg Leclerc in aanloop naar de GP van Azerbeidzjan of de transfer van Newey “een gemiste kans” is voor Ferrari.

‘Niet teleurgesteld’

“Laat ik vooropstellen dat ik niet teleurgesteld ben,” reageerde de Monegask. “Ik zou teleurgesteld zijn als we het niet hadden geprobeerd of niet met Adrian hadden gesproken. Als team hebben we hem zeker benaderd. Maar uiteindelijk heeft hij voor Aston Martin gekozen, en dat respecteer ik volledig.” Leclerc twijfelt of de aanwezigheid van Adrian Newey doorslaggevend is voor toekomstig succes. “Bij Ferrari hebben we altijd meer waarde gehecht aan de groep dan aan één individu,” stelde hij.

“Natuurlijk, Adrian Newey is Adrian Newey, en het is ongelooflijk wat hij allemaal heeft bereikt,” voegde hij eraan toe. “Maar we hebben ongelooflijke mensen in dienst bij Ferrari en ik weet zeker dat we het juiste collectief hebben om terug te keren naar de top. Ik wil Newey het allerbeste wensen, maar ik hoop uiteraard dat Ferrari als winnaar uit de bus komt.”

