De gevierde Formule 1-ingenieur Adrian Newey koos dinsdag voor een nieuwe samenwerking met Aston Martin. Ferrari viste achter het net en liet de Engelsman aan zich voorbijgaan. Daarmee komt er ook geen samenwerking tussen Newey en Lewis Hamilton, die volgend jaar naar Maranello vertrekt. Een teleurstelling voor veel fans, al blijft de zevenvoudig wereldkampioen tevreden met zijn transfer.

LEES OOK: Max Verstappen naar Aston Martin? ‘Deur staat altijd open’

Nadat bekend werd dat Adrian Newey Red Bull zou verlaten, waren veel experts ervan overtuigd dat hij naar Ferrari zou gaan. Newey heeft meermaals bevestigd dat hij graag een keer voor de Scuderia zou willen werken. Echter, dinsdag verbond de 65-jarige Brit zich aan het team van Aston Martin. Lewis Hamilton, die zich altijd positief heeft uitgelaten over Newey, denkt dat Ferrari ook zonder hem succes kan boeken.

LEES OOK: Vasseur onthult ware reden van stukgelopen gesprekken Ferrari en Newey

Crash.net vroeg Hamilton in aanloop naar de GP van Azerbeidzjan of hij teleurgesteld is dat hij niet met Newey kan samenwerken. “Om eerlijk te zijn, nee”, reageerde de 39-jarige coureur. “Hoewel ik al eerder heb gezegd dat het een eer zou zijn om met Adrian (Newey, red.) te werken, heb ik het voorrecht gehad om met twee kampioensteams te werken die hem niet hadden”, doelde hij op McLaren en Mercedes.

“Ik denk dat elk team blij zou zijn geweest met iemand als Adrian Newey,” vervolgde Hamilton. “Maar uiteindelijk moest hij doen wat het beste voor hem was. Het verandert niets voor mij. Het verandert niets aan mijn doel of mijn focus op de volgende stap bij Ferrari. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik daar successen kan behalen.” De zevenvoudig wereldkampioen rijdt nog acht Grands Prix met Mercedes, alvorens er een einde komt aan een twaalfjarige samenwerking.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!