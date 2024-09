Aston Martin-teambaas Mike Krack heeft laten weten dat de deur openstaat voor Max Verstappen. Deze opmerking komt in de schijnwerpers na de recente aankondiging van Adrian Newey als hoofd van het technische team vanaf 2025. De speculaties over een mogelijke overstap van Verstappen naar Aston Martin worden hierdoor aangewakkerd.

Speculaties over Verstappen

De geruchtenmolen heeft een nieuwe impuls gekregen door de uitspraak van Krack tijdens de persconferentie in Azerbeidzjan: “De deur is voor Verstappen altijd open, voor alles.” Dit versterkt de geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar Aston Martin. Vooral de nauwe samenwerking tussen Verstappen en Newey bij Red Bull en het geplande partnerschap met Honda vanaf 2026 dragen bij aan de speculaties.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Aston Martin de Nederlander vóór 2027 zal kunnen verwelkomen. Fernando Alonso is immers gebonden aan een contract tot het einde van 2026 en Lance Stroll is zeker van een plek als zoon van de eigenaar Lawrence Stroll.

Newey’s impact op het team

Krack heeft benadrukt dat de komst van Newey een significante impact zal hebben. “Het zal een verschil maken voor iedereen, beginnend bij het personeel. Het aantrekken van Newey is in de eerste plaats een bewijs dat het project geloofwaardig is.” Volgens Krack biedt de aanstelling van Newey het team extra vertrouwen en bevestigt het de serieuze doelen van Aston Martin.

Krack is van mening dat Aston Martin door deze prestigieuze aanstelling aantrekkelijker zal worden voor zowel partners als coureurs. “Het zal de aantrekkingskracht in elk gebied vergroten. Door de verhoogde geloofwaardigheid bewijst het project dat het zijn doelen kan bereiken,” aldus Krack.

