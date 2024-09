Fernando Alonso krijgt binnenkort gezelschap van Adrian Newey. De Spaanse routinier vocht jarenlang tegen de creaties van de meesterontwerper, maar dinsdag verbond Newey zich officieel aan Aston Martin. Alonso is verheugd dat hij de 65-jarige Brit mag verwelkomen in Silverstone en verwacht in de nabije toekomst al te kunnen profiteren van diens expertise.

Fernando Alonso en Lance Stroll waren beide aanwezig bij de presentatie van de nieuwste aanwinst van Aston Martin, de legendarische Adrian Newey. De aerodynamica-goeroe vertrok eerder bij Red Bull en zoekt nu in Silverstone naar ‘een nieuwe uitdaging.’ Alonso, die al meer dan twintig jaar tegen de door Newey ontworpen bolides heeft geracet, is verheugd dat hij zijn ‘aartsrivaal’ eindelijk binnen zijn eigen team mag verwelkomen.

“We racen al zo lang tegen elkaar”, zei Alonso tegen de aanwezige pers. “Natuurlijk was hij een beetje mijn aartsvijand, maar tegelijkertijd heeft hij me altijd geïnspireerd. Hij motiveerde mij en mijn team om steeds beter te worden, betere auto’s te bouwen en harder te vechten.” Dinsdag kwam er een einde aan die rivaliteit, toen Newey zich aan Aston Martin verbond.

‘Het team van de toekomst’

“Dit is een fantastische dag voor het team”, vervolgde Alonso. “We zijn echt het team van de toekomst. Een nieuwe windtunnel, Honda, Aramco en nu Adrian Newey”, somde hij op. “Het is een geweldige kans om met zoveel getalenteerde mensen te werken, je kunt er enorm veel van leren. Naast Adrian Newey is het ook een eer om met Lawrence (Stroll, red.) en iedereen bij Aston Martin samen te werken.”

“Dit is een hele grote dag”, voegde Lance Stroll eraan toe. “Ik denk dat dit misschien wel het belangrijkste moment is in de geschiedenis van dit team. Hij heeft meer titels gewonnen dan wie dan ook in de paddock, en nu trekt hij eindelijk onze groene kleding aan! 2026 belooft een geweldig jaar voor ons te worden, dus dit is alleen maar positief.”

Fernando Alonso, Adrian Newey, Lawrence Stroll en Lance Stroll tijdens de presentatie van Adrian Newey (Getty Images)

