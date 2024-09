Adrian Newey verbond zich dinsdag aan Aston Martin. De gevierde ingenieur, goed voor maar liefst vijfentwintig wereldtitels in de Formule 1, is toe aan ‘een nieuwe uitdaging’. Met deze samenwerking komt er ook een einde aan negentien jaar trouwe dienst bij Red Bull. In een openhartig interview blikte Newey terug op zijn tijd in Milton Keynes.

Na successen bij onder andere Williams en McLaren kwam Adrian Newey in 2006 bij Red Bull terecht. De meesterontwerper, die zijn sporen in de Formule 1 reeds had verdiend, stond aan de wieg van wat later een van de meest succesvolle teams in de sport zou worden. Toch moest er in die beginjaren nog veel veranderen voordat Red Bull daadwerkelijk vleugels zou krijgen. Newey herinnert zich hoe er onterecht ‘een zekere arrogantie heerste’ onder het personeel.

‘Ik moest me maar aanpassen’

“Er heerste een zekere arrogantie bij Red Bull, zoals die er wel vaker is in de Midlands”, zei Newey in de High Performance podcast. “Er werd mij verteld dat ik me maar moest aanpassen aan de werkcultuur. Je zou juist denken dat ze, gezien mijn ervaring en periodes bij Williams en McLaren, wel benieuwd zouden zijn naar hoe ik naar de dingen keek.”

Niets bleek minder waar! Het heeft dan ook aardig wat tijd gekost voordat het team in staat was om competitieve auto’s te bouwen. “Het heeft een paar jaar geduurd om die cultuur te veranderen”, vervolgde Newey. “Ik vond dat er een paar slechte actoren waren, maar gelukkig niet al te veel. Mensen ontslaan is echter wel een grote verantwoordelijkheid, en jammer genoeg moesten we die mensen laten gaan. Vanaf dat moment is die cultuur in één klap veranderd.”

Newey herinnert zich de RB5, de auto van 2009 en de eerste Red Bull-bolide van latere kampioen Sebastian Vettel. “Het ontwerp van die wagen is me bijgebleven als mijn meest trotse moment”, aldus de ontwerper. “De RB5 heeft ons echt op de kaart gezet.” Eén jaar later won Vettel beide titels met Red Bull en de rest is geschiedenis.

