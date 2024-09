Aston Martin scoorde dit seizoen ondermaats – ondanks grote investeringen in personeel en infrastructuur blijven de Britten ver achter bij de andere grote topteams. Met Adrian Newey aan boord belooft de groene renstal in de toekomst echter een geduchte tegenstander te worden. Ook drievoudig wereldkampioen Max Verstappen wordt al gelinkt aan een mogelijke transfer naar Aston Martin. Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet verrast door deze geruchten.

“Max (Verstappen, red.) rijdt waar hij kan winnen,” zei Marko tegen de Oostenrijkse publicatie Kleine Zeitung. “Aston Martin heeft de modernste fabriek, de windtunnel is volgend jaar operationeel en in 2026 komen daar nog eens Honda-motoren bij. Alles klopt.” Verstappen werd eerder in verband gebracht met Mercedes, maar sinds Newey zich aan Aston Martin heeft verbonden, lijkt Silverstone een aantrekkelijke optie voor de 26-jarige coureur.

Invloed van Adrian Newey

“Als je naar de geschiedenis kijkt, is het duidelijk: overal waar Newey is geweest, ontstaat een opwaartse trend,” vervolgde Marko. “Ik zou niet weten waarom dat bij Aston Martin anders zou zijn.” De 81-jarige Oostenrijker hoopt natuurlijk dat Verstappen zich niet laat overhalen om een transfer te maken, al zal Red Bull dan wel moeten bewijzen dat het nog steeds een team is dat titels waardig is. De afgelopen maanden stelde het team namelijk meerdere keren teleur.

“Verstappen weet dat hij bij ons nog titels kan winnen, zolang we dit wereldkampioenschap maar goed afronden,” voegt Marko eraan toe. “Dat is ook een absolute must.” Daarbij weet hij dat Adrian Newey tijd nodig zal hebben om zijn draai te vinden in Silverstone. “Newey kan pas op 1 maart 2025 beginnen, wat al relatief laat is. Daarnaast zal het hele team van Aston Martin nog aan elkaar moeten wennen.”

