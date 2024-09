Na de entree van meesterontwerper Adrian Newey, vanaf begin 2025, hoopt Aston Martins eigenaar Lawrence Stroll volgens de laatste geruchten ook de beste coureur van het F1-veld snel te kunnen verleiden. “Ik heb andere zorgen die aandacht vereisen.”

Toto Wolff bekende eerder dit jaar de rode loper voor Max Verstappen uit te zullen rollen indien hij op termijn interesse heeft de overstap van Red Bull naar Mercedes te maken. Er wordt al volop gespeculeerd over een transfer in 2026. Maar er lijken meer kapers op de kust te zijn. Zoals Lawrence Stroll, miljardair, eigenaar van Aston Martins F1 Team en vastbesloten daarmee de wereld te gaan veroveren. Koste wat kost.

Geld vormt geen belemmering om zijn torenhoge ambities te verwezenlijken. Newey krijgt naar verluidt €30 miljoen per jaar op zijn bankrekening overgemaakt. Dan zal er ook nog wel ergens een goedgevuld potje voor Verstappen klaarliggen. Op de gebruikelijke media-dag aan de vooravond van de Azerbeidzjaanse GP ging het bij de internationale perssessie van de wereldkampioen bijna nergens anders over.

Verstappen herhaalde in Bakoe dat hij het jammer vindt dat Newey bij Red Bull is vertrokken. “We begrijpen elkaar goed, maar ik snap ook dat je soms een nieuwe uitdaging nodig hebt. Ik ben blij voor hem. Lawrence (Stroll, red) doet er alles aan een succes van Aston Martin te maken. Dan begrijp ik”, aldus Verstappen, “dat je Adrian aan je kant wil hebben.”

Teambaas Mike Krack liet onlangs weten dat de groene deur ook voor Verstappen open staat. Hij voelde zich gevleid, maar hield zich op de vlakte. “Dat is misschien iets voor de toekomst”, klonk het diplomatiek. “Ik heb andere zorgen die veel aandacht vereisen, we hebben veel werk te verrichten.” Daarmee doelde hij met name op de balansproblemen die Red Bulls RB20 al maanden heeft en twee weken geleden in Monza opnieuw pijnlijk duidelijk werden.

“Het is nu zaak de auto beter te maken, de zwakheden te herkennen en oplossingen te vinden. Maar dat zal niet in een paar weken gaan lukken”, zo verwacht Verstappen. “Ik hoop wel dat we vanaf nu vooruit kunnen kijken.” Overigens gelooft de drievoudig wereldkampioen niet, zo zei hij, dat Red Bulls terugval te maken heeft met Newey’s vertrek. “Het ging daarvoor al fout, dat is niet aan elkaar gerelateerd. Als we de problemen beter begrijpen en een betere balans vinden, zullen we weer competitief zijn.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan