Lando Norris is ontevreden over de vrijdag van McLaren in Bakoe. “We staan te ver af van anderen”, aldus de Brit na de tweede vrije training voor de GP van Azerbeidzjan. “Mensen denken maar dat we op elk circuit snel zijn. Dat is niet zo.”

Norris wordt gezien als serieuze uitdager van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. De Brit knabbelt al weken steeds iets af van de achterstand op de Nederlander. Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan bedraagt het verschil nog 62 punten, met acht GP’s en drie sprintraces te gaan.

“Maar op dit circuit is Ferrari sterk, Mercedes kan ook zomaar snel zijn”, aldus Norris na de tweede vrije training in Bakoe. Dat Red Bull op vrijdag ook een betere indruk maakte dan de laatste weken, is daarnaast helder. De conclusie van Norris met het oog op de rivaliserende teams: “Wij staan nog te ver af van de rest.”

Dat de Brit slechts als zeventiende eindigde in VT2 zegt niet alles, want Alpine-coureur Pierre Gasly hield hem op tijdens een snelle ronde. Norris verweet dat zijn Franse collega overigens niet in Bakoe. “Hij beoordeelde de situatie verkeerd, maar mijn rondje was toen toch al nagenoeg klaar. Ook zonder dit incident was het niet snel genoeg. We hebben werk te doen.”

