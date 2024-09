Zoekend naar grip is Max Verstappen als zesde geëindigd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Eerder op de dag was de Nederlander de snelste in VT1, rijdend met een aangepaste vloer. Die moet helpen in de jacht op een goed resultaat. Charles Leclerc eindigt in de tweede sessie van de dag als eerste.

De klassering zelf zegt niet veel, belangrijker voor Verstappen is dat de aanpassingen aan de RB20 een positieve invloed gaan hebben op het rijgedrag van de bolide. Het moet hem helpen om een resultaat neer zetten waarmee hij kan wedijveren met Lando Norris. De coureur van McLaren, slechts zeventiende in VT2, is met 62 punten achterstand zijn naaste belager in de strijd om de wereldtitel.

Verstappen komt in Bakoe al snel na het begin van de tweede vrije training de baan op. Hij klaagt op een gegeven moment over onderstuur. De Nederlander belandt zelfs bijna in de muur, maar hij kan zijn bolide tijdig tot stilstand brengen. Later in de sessie schiet hij nog even rechtdoor. Net als overigens Leclerc, wiens Ferrari-bolide tijdig gerepareerd is na zijn crash in VT1. Tevreden over de auto is de Monegask echter in de openingsfase van de tweede sessie allerminst, zo meldt hij via de boordradio.

Problemen zijn er aanvankelijk ook bij Mercedes. Daar mist George Russell ruim een half uur van de sessie doordat de motor moet worden gewisseld. Ondertussen wordt de baan, een stratencircuit met veel stof, steeds sneller. Bovenaan de tijdenlijst prijkt dan ook geregeld een nieuwe naam. Zo leiden onder andere Carlos Sainz en Sergio Pérez namens respectievelijk Ferrari en Red Bull even de dans.

Uitgerekend Leclerc zet met nog een kwartier op de klok de snelste tijd neer. Daar komt vervolgens in de slotfase niemand van de andere coureurs meer aan. Verstappen heeft dan al enige keren aangegeven moeite met te hebben met het zicht op de baan. De Nederlander wisselt daarom van vizier. Hij eindigt uiteindelijk als zesde, achter onder meer Pérez. De Mexicaan sluit de sessie af op plek twee, nog voor Lewis Hamilton (Mercedes).

Uitslagen

Lees hier alles over de GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!