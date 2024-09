Voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop McLaren omgaat met teamorders en het principe van ‘een eerste coureur’. Donderdag maakte het team bekend dat ze Lando Norris wel degelijk willen steunen in de strijd om de titel, al zitten er grenzen aan wat Oscar Piastri wel en niet mag doen om zijn teamgenoot te laten winnen. “Treurig”, denkt Villeneuve, die McLaren aanspoort om volledig voor Norris te gaan.

LEES OOK: Norris ontevreden in Bakoe: ‘McLaren is niet overal zo snel als iedereen denkt’

De afgelopen weken was er veel te doen om de zogenaamde ‘papaja-regels’, ofwel de strategische teamorders van McLaren. De coureurs kregen lange tijd dezelfde behandeling, tot grote ergernis van vele experts. Lando Norris – die nog maar tweeënzestig punten verwijderd is van Max Verstappen – vecht immers voor het kampioenschap. Deze week gaf teambaas Andrea Stella toe dat Oscar Piastri zich meer gaat inzetten voor de titel van zijn teamgenoot, al hoeft hij Norris nog steeds niet te laten winnen.

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is niet bepaald onder de indruk van de strategie van McLaren. “Het begint al met ‘papaja’, dat klinkt niet bepaald stoer, toch?”, begint Villeneuve zijn relaas in een uitzending van Sky Sports. “Ik wil niet al te streng zijn, maar ik vind het gewoon een beetje treurig. Dit is de Formule 1, het toppunt van de autosport!”

LEES OOK: Piastri over teamorders: ‘Ik zal doen wat nodig is voor Norris’

‘Willen ze überhaupt winnen?’

Villeneuve vindt dat McLaren een te soft imago uitdraagt. “Als ik een McLaren-fan was, zou ik boos zijn”, vervolgt hij. “Willen ze überhaupt winnen? Het klinkt niet alsof ze daar echt naar streven. Lando (Norris, red.) was de eerste helft van het seizoen de betere van Piastri, hij is degene met een kans om te winnen. Je hoort volgens die regels te spelen. Dat ze volgens hun eigen regels rijden, is echt raar.”

Op de vraag wanneer McLaren Norris voor had moeten trekken, antwoordt Villeneuve: “Hongarije! Psychologisch heeft Lando zijn momentum verloren. Het is Formule 1, je bent er om te winnen”, besluit de Canadees. Norris ging aan de leiding op de Hungaroring, maar moest de overwinning afstaan aan zijn teamgenoot; volgens McLaren was Piastri de rechtmatige winnaar. Dat trucje kostte Lando Norris zeven WK-punten.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!