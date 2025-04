De F1 Commission – het overlegorgaan van de Formule 1, de FIA en de teams – kwam donderdag voor de tweede keer dit jaar samen, en een behoorlijke lijst aan onderwerpen stond op de agenda. Onder toeziend oog van Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-topman Nikolas Tombazis werd er gesproken over eventuele aanpassingen aan de motorreglementen voor 2026 om zo achterblijvende motorfabrikanten hun achterstand te laten inhalen. Ook kwamen er eventuele oplossingen voorbij om herhalingen van de grasbranden op Suzuka te voorkomen.

De roep om aanpassingen aan het motorreglement voor 2026 komt niet uit de lucht vallen. Er bestaan al langer zorgen dat het nieuwe reglement een grote ongelijkheid tussen de motorfabrikanten in de hand kan werken. Teams willen een herhaling van 2014 voorkomen, toen Mercedes jarenlang de grid begon te domineren. Het duurde toen een paar jaar voordat de andere motorfabrikanten de Duitse fabrikant konden bijbenen.

“De F1 Commission besprak verfijningen van de energiebeheerstrategie voor 2026, evenals maatregelen om financiële problemen aan te pakken waarmee motorfabrikanten kunnen worden geconfronteerd als ze in 2026 te kampen krijgen met mindere prestaties of aanzienlijke betrouwbaarheidsproblemen”, leest het officiële persbericht.

“Al deze onderwerpen zullen meer in detail worden besproken door de specialisten in de betreffende adviescommissies.” Volgens Motorsport.com krijgen achterblijvende teams meer testuren en de optie om meer geld uit te geven onder de budget cap om zo de achterstand weg te werken.

Grasbranden, pitstops en nieuwkomers

Verder stonden ook oplossingen voor de grasbranden tijdens de Japanse Grand Prix op de agenda. Het gebruik van een ander soort materiaal voor het skid block en de circuits zelf aanpassen zijn genoemd als mogelijke oplossingen. De FIA gaat beide opties onderzoeken.

Als laatste huiswerk had de F1 Commission nog een aantal aanpassingen voor het implementeren van de twee verplichte pitstops in Monaco, en een wijziging van de toegestane kapitaaluitgaven voor nieuwkomers, voorafgaand aan de entree van Cadillac in 2026.

