Dit F1-seizoen verwelkomen we vijf veelbelovende rookies op de grid. In de rubriek ‘Maak kennis met de F1-rookies’ introduceren we deze jonge debutanten die met hooggespannen verwachtingen naar de koningsklasse van de autosport zijn gehaald. We trappen af met Isack Hadjar.

Hadjar was de laatste coureur die werd aangekondigd voor het seizoen van 2025. Het Frans-Algerijnse talent nam de vrijgekomen stoel bij Racing Bulls in nadat Liam Lawson werd gepromoveerd naar Red Bull. Bijzonder feitje: als een van de weinige recente Formule 1-coureurs heeft Hadjar een zitje bemachtigd zonder ook maar één kampioenschap te hebben gewonnen. Hij wordt in eigen land vaak vergeleken met Alain Prost, wat hem de bijnaam “le Petit Prost” opleverde.

Hadjar, geboren op 28 september 2004 in Parijs, begon zijn racecarrière op zevenjarige leeftijd in het karten nadat hij was geïnspireerd door de animatiefilm Cars. Na zijn kartcarrière kwam hij al op 14-jarige leeftijd uit in het Franse F4-kampioenschap. Hij won op het Spa-Francorchamps en eindigde als tweede in het rookiekampioenschap. In de wintermaanden maakte hij een uitstapje naar het F4-kampioenschap in de Verenigde Arabische Emiraten, waarna hij in 2020 weer in Frankrijk terugkeerde voor het F4-kampioenschap. Met drie overwinningen en acht podiumplaatsen eindigde hij als derde in de eindstand.

Vervolgens combineerde de Fransman een parttime zitje in het Formula 3 Asian Championship met een fulltime zitje in het Formula Regional European Championship by Alpine. Zijn prestaties trokken de aandacht van het Red Bull Junior Team, dat hem in 2022 opnam in de gelederen. Ook maakte Hadjar dat jaar zijn opwachting in de Formule 3 waarin hij het kampioenschap keurig als vierde afsloot.

Isack Hadjar in actie tijdens de testdagen in Bahrein. © Red Bull Content Pool

Slecht jaar in de F2

In 2023 stapte Hadjar over naar de Formule 2 in de hoop de mooie lijn voort te zetten. Helaas kende hij bij Hitech Grand Prix een lastig seizoen met een veertiende stek in de eindklassering. Er hingen vraagtekens rondom zijn toekomst in de autosport, maar Red Bull bleef hem steunen. Ze boden hem enkele trainingsritten aan tijdens de Grands Prix van Mexico en Abu Dhabi en ze besloten nog een poging te wagen in de F2.

Het was een beslissing die zich uitbetaalde. Zijn tweede seizoen, waarin hij uitkwam voor Campos Racing, verliep een stuk succesvoller. In de laatste race maakte Hadjar zelfs nog aanspraak op de titel, maar hij liet zijn motor afslaan waardoor Gabriel Bortoleto kampioen werd. Zijn vier overwinningen, acht podiumplekken en het vice-kampioenschap waren voor Red Bull voldoende om hem te promoveren naar de Formule 1.

Hadjar wil dit jaar direct indruk maken naast zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. “Ik ben gretig en zal mijn uiterste best doen om spectaculair te zijn op de baan”, klonk hij strijdvaardig tijdens het F1 75 Live-event. Gaat hij al direct het leven van de Japanner zuur maken? Qua vermaak komt het voor de fans vanuit deze heren sowieso wel goed, want de debutant staat er net als zijn teamgenoot om bekend zich geregeld grofgebekt over de boordradio uit te laten. Dat belooft wat!

