McLaren en Ferrari kiezen er allebei voor om rookies in te zetten tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Namens het Britse team komt de 19-jarige Alex Dunne voor het eerst in actie, terwijl de Scuderia opnieuw kiest voor de 21-jarige Dino Beganovic. In lijn met de vernieuwde richtlijnen voor het inzetten van onervaren coureurs verschijnen tijdens de eerste vrije trainingen steeds vaker nieuwe namen op het toneel.

Formule 1-teams waren de afgelopen jaren verplicht om tweemaal per seizoen een rookie in te zetten tijdens een vrije training, zodat jonge talenten konden wennen aan de hoogste klasse van de autosport. Om hun testmogelijkheden verder uit te breiden, zijn teams vanaf 2025 verplicht om vier keer per jaar een onervaren coureur in te laten stappen. Alle vaste rijders moeten dus tweemaal hun auto afstaan. Met het toenemende aantal stratencircuits en maar liefst zes sprintweekenden is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Rookies in Oostenrijk

Voor Alex Dunne wordt het zijn eerste officiële optreden in een Formule 1-sessie. Het Ierse talent komt sinds dit jaar uit in de Formule 2 bij Rodin Motorsport, waar hij met 87 WK-punten het kampioenschap aanvoert, vóór de Nederlander Richard Verschoor. Zijn debuut in de auto van Lando Norris omschreef hij als een geweldige kans: “Ik kijk er echt naar uit om rondjes te rijden in de MCL39 en het team te ondersteunen bij de afstelling voor het komende raceweekend. Ik heb me goed voorbereid op de sessie, heb getest met de MCL60 en tijd doorgebracht in de simulator.” Later dit jaar neemt Pato O’Ward een vrije training voor zijn rekening in Mexico-Stad. Hoe de resterende sessies bij McLaren worden ingevuld, is nog niet bekend.

Ferrari maakte in maart al bekend dat Dino Beganovic zijn debuut zou maken tijdens de eerste vrije training in Bahrein. Op de Red Bull Ring mag het Zweeds-Britse talent opnieuw in actie komen. Na Charles Leclerc, Arthur Leclerc, Robert Shwartzman en Oliver Bearman is hij de vijfde Ferrari-junior die een officiële Formule 1-sessie mag rijden. In Oostenrijk neemt hij de auto van Leclerc over. “Ik ben erg enthousiast om dit weekend opnieuw deel te nemen aan een vrije training met Ferrari“, reageerde Beganovic. “Bahrein was een bijzondere ervaring, en ik ben dankbaar dat ik zo vroeg in het seizoen nog een kans krijg. Spielberg is bovendien de perfecte plek voor een nieuwe testsessie”, besloot hij.

Alex Dunne en Dino Beganovic tijdens een persconferentie in Imola. Beide rookies komen in Oostenrijk in actie in de eerste vrije training (Getty Images)

