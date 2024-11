Max Verstappen is al 898 dagen achter elkaar leider in het Formule 1-kampioenschap. Zondag, toen hij op magistrale wijze de GP van São Paulo op zijn naam zette, verbeterde Verstappen het record van Michael Schumacher. De Duitse legende ging ooit 896 dagen achter elkaar aan kop. De afgelopen jaren was zijn Nederlandse opvolger echter ontzettend dominant.

We gaan even terug in de tijd! In mei 2022 nam regerend wereldkampioen Max Verstappen de leiding in het kampioenschap over van Charles Leclerc. De Ferrari van de Monegask gaf na zevenentwintig ronden in de Spaanse GP de geest. Verstappen won de race en verzekerde zich van de leiderspositie bij de coureurs. Die heeft hij sindsdien nooit meer afgestaan!

Ook aan het begin van een nieuw seizoen – wanneer alle coureurs weer op nul beginnen – heeft niemand Verstappen van de troon kunnen stoten. Daardoor heeft de Nederlandse coureur, wiens recordboek sowieso al een dikke pil is geworden, weer een nieuw record in handen. Geen enkele andere coureur wist zo lang het kampioenschap te domineren. Ook Lewis Hamilton, met zijn 105 overwinningen een van de meest gevierde coureurs van deze tijd, reed nooit zo lang aan de leiding.

Coureurs die het langst bovenaan in het kampioenschap hebben gestaan

Max Verstappen: 898 dagen

Michael Schumacher: 896 dagen

Michael Schumacher: 630 dagen

Ayrton Senna: 581 dagen

Alberto Ascari: 574 dagen

Fernando Alonso: 560 dagen

Lewis Hamilton: 546 dagen

Juan Manuel Fangio: 532 dagen

Niki Lauda: 518 dagen

Juan Manuel Fangio/Sebastian Vettel: 490 dagen

