Carlos Sainz onthult wat hij aan Red Bull heeft verteld tijdens gesprekken over een eventuele samenwerking voor 2025. Geruchten deden eerder dit jaar de ronde dat de Spanjaard en Max Verstappen niet zouden kunnen samenwerken als teamgenoten, en dat Sainz daardoor niet bij Red Bull kon terugkeren. Volgens de Madrileen is daar niks van waar.

Lewis Hamilton kondigde al in februari aan, nog voordat er maar een meter voor het 2024-seizoen was gereden, dat hij naar Ferrari overstapt. De aankondiging van de Brits overstap naar het Italiaanse team zorgde ervoor dat Carlos Sainz zonder stoeltje kwam te zitten. De Spanjaard besloot na lang wikken en wegen om naar Williams te vertrekken. Sainz voerde echter ook gesprekken met oude werkgever Red Bull.

De reden waarom er tussen Sainz en Red Bull toch geen reünie komt, zou naar verluidt deels zijn omdat Max Verstappen en de Spanjaard in het verleden het niet altijd goed met elkaar zouden kunnen vinden. Volgens Sainz is dat echter tegenwoordig heel anders. “Ik denk dat ik het goed met hem zou kunnen vinden. We waren toen zestien en negentien. Sindsdien zijn we veel volwassener geworden”, vertelt de Spanjaard tegen Auto, Motor und Sport.

Sainz en Verstappen waren aan het begin van 2016 teamgenoten bij Red Bulls zusterteam Toro Rosso, het tegenwoordige Visa RB, totdat de Nederlander tijdens de Grand Prix van Spanje naar Red Bull werd gepromoveerd. Volgens de Spanjaard was het in het belang van Toro Rosso dat Verstappen en Sainz toen nog hard tegen elkaar vochten.

“Bij Toro Rosso zetten ze je in een team en zeggen ze: vecht tegen elkaar, dan zien we wel wie de beste is en wie er naar Red Bull mag!”, onthult de Ferrari-coureur. “Dat is de reden dat Toro Rosso bestaat. Je rijdt niet samen voor het teamkampioenschap, anders zou het gedrag van de twee coureurs compleet veranderen.”

Sainz heeft ook Red Bull ingelicht

Zowel Sainz als Verstappen heeft het ondertussen tot een topteam geschopt. De Madrileen is daarom van mening is dat de samenwerking tussen de twee vandaag de dag heel anders zou verlopen. “Je kunt het zien met Charles (Leclerc, red.) en Lando (Norris, red.), mijn laatste twee teamgenoten. Er waren nooit problemen. Dus als mijn relatie met Max de reden is dat ik niet (bij Red Bull, red.) terechtkwam, dan zeg ik dat er geen problemen zouden zijn geweest. Als de beslissing alleen daarvan afhing, dan zou het gewoon verkeerd zijn. Maar dat heb ik ze al verteld.”

