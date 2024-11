Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat de teamleiding van Red Bull achter de verkeerde coureur aanzit. Achter de schermen zouden de Oostenrijkers proberen Franco Colapinto los te peuteren bij Williams, maar de Colombiaan vindt dat het team van Max Verstappen beter achter Carlos Sainz aan kan gaan. “Colapinto mogen ze houden,” aldus Montoya.

Franco Colapinto verbaasde vriend en vijand met zijn spoeddebuut bij Williams. Plotseling was daar het 21-jarige talent, dat zelfs vaste coureur Alex Albon het vuur aan de schenen kon leggen. In zijn thuisland spreekt men zelfs van ‘de Argentijnse Max Verstappen.’ Toch heeft Colapinto geen stoeltje voor het komende seizoen. Met de komst van Carlos Sainz – die tijdens de zomerstop een contract tekende bij Williams – belandt hij automatisch op de reservebank.

Gelukkig staat de concurrentie te popelen om Colapinto een contract aan te bieden. Alpine zou debutant Jack Doohan – die nog geen meter heeft kunnen rijden in de Formule 1 – al willen opofferen. Ook Red Bull zou de jonge Argentijn graag in de gelederen hebben, al eisen ze daar wel dat hij zijn Williams-contracten verscheurt. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt echter dat Red Bull zich richt op de verkeerde coureur. Hij ziet in deze situatie een kans voor Red Bull om Carlos Sainz binnen te halen.

‘Hou Colapinto maar, wij willen Sainz’

“Als ik Christian Horner was, de teambaas van Red Bull, zou ik het helemaal anders aanpakken,” zei Montoya in een interview met W Radio Colombia. “Ik zou naar Williams stappen en zeggen: ‘Hé, Colapinto mogen jullie houden, wij willen Sainz.’ Waarom zouden ze in vredesnaam een ervaren coureur als Sergio Pérez willen vervangen door een rookie?” Montoya legde uit dat Colapinto waarschijnlijk niet zou zijn opgewassen tegen Max Verstappen.

“Naast Alex Albon heeft een rookie het niet zo moeilijk,” lichtte Montoya toe. “Albon heeft altijd snelle teamgenoten gehad en maakt daardoor nog steeds veel fouten. Verstappen rijdt echter altijd foutloos. Daarom is het voor Red Bull ook zo’n moeilijke beslissing,” gaf Montoya toe. “Carlos (Sainz, red.) kennende, denk ik dat hij alleen bij Williams blijft als ze binnen een paar jaar kunnen winnen of podiumplaatsen kunnen halen. Daarom denk ik dat Red Bull hem nu nog kan paaien.”

