Lewis Hamilton springt in de bres voor Franco Colapinto. De jonge Argentijn, die elk raceweekend opnieuw goed presteert namens Williams, heeft nog altijd geen stoeltje voor het aankomende seizoen. Met de komst van Carlos Sainz belandt Colapinto automatisch terug op de reservebank. Hamilton adviseert hem om te blijven vechten voor een nieuw contract, aangezien hij het verdient om in de Formule 1 te blijven.

Hamilton en Colapinto schoven donderdag beiden aan tijdens een officiële FIA-persconferentie. Met de GP van São Paulo voor de deur gaat er veel aandacht uit naar de jonge Argentijn. Sinds zijn debuut tijdens de GP van Italië, is Colapinto uitgegroeid tot een van de idolen van de Zuid-Amerikaanse racefans. Hamilton, die zelf is uitgeroepen tot ereburger van Brazilië, begrijpt die populariteit goed. Hij hoopt vooral dat zijn jongste concurrent de komende weken hard blijft vechten voor een nieuw contract.

Sprong in het diepe

“Ik denk dat hij het ongelooflijk goed heeft gedaan,” zei Hamilton donderdag over Colapinto. “Hij werd op het laatste moment opgeroepen – in de Formule 1 betekent dat echt dat je in het diepe wordt gegooid. De meesten van ons, mits we een beetje geluk hebben, kunnen ons juist heel goed voorbereiden. Neem bijvoorbeeld Kimi (Antonelli, red.); die heeft al zoveel testdagen gehad. Volgens mij heeft hij al twintig keer in een Formule 1-auto gezeten.”

“Deze jongen had dat niet,” wees hij naar Colapinto. “Hij sprong gewoon in de auto en deed het meteen fantastisch. Ik vind het geweldig om te zien hoe jonge talenten zo de kans krijgen om te schitteren.” Tijdens Colapinto’s debuut in Italië mocht hij zich direct meten met de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton kijkt terug op een mooi en bovendien eerlijk gevecht. “We hadden een klein duel in Monza,” legde de Brit uit. “Dat ging allemaal heel veilig. Het was hard, maar ook eerlijk, en daarom denk ik dat hij het verdient om hier te zijn.”

Williams-teambaas James Vowles is bereid Colapinto volgend jaar ‘uit te lenen’ aan Sauber, het enige team dat nog een stoeltje beschikbaar heeft. Ook bij Red Bull hebben ze interesse getoond in de jonge Argentijn, al willen zij hem niet op leenbasis contracteren. “We willen Colapinto volledig of helemaal niet,” zei Helmut Marko deze week. “Ik zou hem (Colapinto, red.) willen adviseren om gewoon te blijven pushen en er alles aan te doen om een stoeltje te krijgen,” besloot Hamilton. “Concentreer je op je werk en blijf racen zoals je nu doet.”

