Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt dat het team interesse heeft in Franco Colapinto, de jonge Argentijn die hoge ogen gooit bij Williams. Sinds zijn debuut in september bij de Britse renstal heeft hij zich al meerdere malen bewezen. Volgend jaar belandt hij, met de komst van Carlos Sainz, opnieuw op de reservebank. Echter, als Sergio Pérez volgend jaar definitief het veld moet ruimen, ontstaan er mogelijk kansen bij Visa RB.

“Franco Colapinto is een interessante coureur,” zei Christian Horner onlangs tegen het Duitse Auto, Motor und Sport. “Ik denk dat hij iedereen heeft verrast – hij is veel beter dan de Formule 2 deed vermoeden.” Colapinto begon dit seizoen in de Formule 2 bij MP Motorsport, maar werd in aanloop naar de GP van Italië opgeroepen om Williams-coureur Logan Sargeant te vervangen. “Ik zou een slechte teambaas zijn als ik niet zou onderzoeken of hij beschikbaar is,” besloot Horner geheimzinnig.

‘Willen hem volledig of helemaal niet’

Het is alom bekend dat Sergio Pérez onder grote druk staat; de kans is groot dat hij volgend jaar ontslagen wordt ten behoeve van Yuki Tsunoda of Liam Lawson. In dat geval komt er automatisch een plek vrij bij Visa RB, volgens velen nog steeds het opleidingsteam van Red Bull. Naast de Oostenrijkers zou ook Alpine, op aandringen van adviseur Flavio Briatore, interesse hebben getoond in Franco Colapinto.

Williams-teambaas heeft eerder toegezegd dat hij Colapinto zou willen uitlenen aan een ander team. Hij lobbyt al enige tijd bij Sauber, het laatste team dat nog een stoeltje te vergeven heeft voor 2025. Voor Vowles is het belangrijk dat de 21-jarige Argentijn wel verbonden blijft aan Williams. De jonge coureur zou als het ware worden ‘verhuurd’ aan de concurrentie tot er een plekje vrijkomt bij Williams. Helmut Marko legt echter uit dat Red Bull hier niet aan mee wil werken: “We willen Colapinto volledig of helemaal niet,” reageerde hij.

