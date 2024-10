Franco Colapinto maakt dit seizoen indruk bij Williams, maar weerlegt de geruchten dat hij in 2025 een plek zou krijgen bij een van de Red Bull-teams. Ondanks zijn prestaties verwacht de Argentijn voorlopig nog geen F1-stoeltje waardoor hij zijn vizier richt op de toekomst.

Een verrassende start, maar geen zekerheid

Sinds zijn F1-debuut in Monza, heeft Colapinto zichzelf goed op de kaart gezet. Echter blijft de rookie realistisch over zijn kansen op een permanent zitje in 2025. “Ik begrijp niet waar deze geruchten vandaan komen,” reageert hij op de speculaties tegen F1 TV. “Ik heb geen plek voor volgend jaar, dus waarschijnlijk ga ik tijdelijk in een andere klasse racen. Ik werk hard en hoop in 2026 of 2027 terug te keren.” Colapinto blijft elke race zijn best doen om zich te bewijzen, ondanks dat een vaste plek voor volgend jaar onwaarschijnlijk lijkt.

Williams staat open voor een uitleenconstructie

Volgens geruchten zou Williams-teambaas James Vowles openstaan voor een uitleenconstructie, zodat Colapinto bij een ander team ervaring op kan doen. Gesprekken hierover tussen Williams en Red Bull zouden al hebben plaatsgevonden. Bij Red Bull is de positie van Sergio Pérez onzeker, en met Liam Lawson die mogelijk promotie kan maken, blijft er een kans dat Colapinto op het lijstje van Red Bull komt.

Echter heeft Helmut Marko zijn twijfels over het ‘lenen’ van een coureur buiten het opleidingsprogramma van Red Bull. “Het probleem is dat hij een langetermijncontract heeft bij Williams,” stelt Marko over Colapinto. “Het is niet aantrekkelijk om een coureur op te leiden voor een ander team.”

