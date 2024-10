Franco Colapinto heeft nog altijd geen stoeltje bemachtigd voor het aankomende seizoen. Williams haalt in 2025 Ferrari-coureur Carlos Sainz naar Grove, waardoor de jonge Argentijn opnieuw op de reservebank belandt. Naar verluidt heeft Red Bull echter interesse getoond in Colapinto. Als Sergio Pérez volgend jaar definitief het veld moet ruimen, ontstaat er mogelijk een kans voor de 21-jarige coureur.

In aanloop naar het raceweekend in Monza werd Franco Colapinto opgeroepen om Logan Sargeant te vervangen bij Williams. De Argentijnse Formule 2-coureur was op dat moment nog niet bekend bij het grote publiek. Inmiddels heeft Colapinto al twee keer punten weten te scoren voor Williams en trekt hij grote Latijns-Amerikaanse sponsors aan. In zijn thuisland geniet hij ondertussen grote populariteit en wordt hij zelfs ‘de Argentijnse Max Verstappen’ genoemd.

Desondanks moet Colapinto volgend jaar plaatsmaken voor Carlos Sainz, die gedurende de zomerstop een contract bij Williams tekende. Teambaas James Vowles lobbyt al enkele weken bij Sauber, het enige team dat Colapinto nog een contract kan aanbieden voor 2025. Echter, doordat de positie van Sergio Pérez steeds onzekerder wordt, zou ook Red Bull de jonge coureur een kans kunnen bieden.

‘Vastberadenheid’

Zowel Liam Lawson als Yuki Tsunoda staat te popelen om Pérez’ stoeltje te erven. De teamleiding van Red Bull heeft al meerdere keren aangegeven dat beide coureurs kans maken om Checo volgend jaar te vervangen. In dat geval komt er automatisch een plek vrij bij Visa RB. Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports zou Red Bull Colapinto al hebben benaderd om te peilen of hij dit stoeltje zou willen vullen. Een plek bij het hoofdteam lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf in aanloop naar het raceweekend in Mexico toe dat Colapinto de interesse van menig team heeft gewekt. “Hij debuteerde met een ijskoude vastberadenheid,” zei hij tegen het Oostenrijkse Kleine Zeitung. “Het maakte hem niet uit dat hij, net als Liam Lawson, in het diepe werd gegooid.” Marko kon niet bevestigen of Red Bull daadwerkelijk contact heeft gezocht met de Argentijn. “Eén ding is duidelijk, in de Formule 1 praat iedereen met iedereen,” besloot hij geheimzinnig.

