Williams-coureur Alexander Albon is blij met de komst van zijn nieuwe teamgenoot Franco Colapinto. De Argentijn is met meerdere puntenfinishes een goede aanwinst voor het Williams-team, en tilt volgens Albon de hele renstal naar een hoger niveau. Toch is er geen plaats voor Colapinto bij Williams volgend jaar, en lijkt hij ook niet bij Visa RB te mogen instappen.

Franco Colapinto maakt sinds zijn Formule 1-debuut op Monza behoorlijk veel indruk. De Argentijn pakte al in twee van zijn tot nu toe vier gereden races kostbare punten voor het Wiliams-team. Alexander Albon is blij zo door zijn nieuwe teamgenoot uitgedaagd te worden.

LEES OOK: Williams lobbyt voor Franco Colapinto: ‘Hij doet niet onder voor Albon’

“Het is leuk”, vertelt Albon aan de internationale media. “Het (de aanwezigheid van Colapinto, red.) tilt mij naar een hoger niveau, tilt iedereen in het team naar een hoger niveau. Als ik een slecht weekend heb, scoren we nog steeds punten, dus dat is heel positief.”

Albon heeft in zijn tijd als Williams-coureur ondertussen al een aantal teamgenoten versleten, waaronder Nicholas Latifi en Logan Sargeant. Voelt Albon met Colapinto als teamgenoot voor het eerst echt de druk om te presteren? “Nee”, zegt de Brits-Thaise coureur eerlijk. “Ik denk dat als je nog een paar jaar teruggaat, je kunt (zien dat ik al eerder die druk heb gehad, red.).” Toch geeft Albon wel toe dat Colapinto de eerste coureur bij Williams is die hem op deze manier uitdaagt.

Geen plaats bij Visa RB?

De goede prestaties van de Argentijn helpen Colapinto echter nog niet met zijn toekomst in de Formule 1. De Williams-coureur heeft voor volgend jaar nog geen stoeltje kunnen bemachtigen. Carlos Sainz vervangt in 2025 de jonge coureur bij de Britse renstal, en ook bij Visa RB lijkt er geen plek voor Colapinto.

LEES OOK: Tsunoda bedankt Honda voor Red Bull-test: ‘Krijg eindelijk een kans’

“Het probleem met hem is dat hij een langetermijncontract heeft bij Williams”, vertelt Marko aan Kleine Zeitung. De Oostenrijker onthult dat Williams-teambaas James Vowles heeft aangeboden om Colapinto uit te lenen aan een rivaliserend team, “maar dat is voor geen enkel team interessant. We gaan niemand opleiden voor een ander team.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!