Franco Colapinto verzekerde zich zondag van de tiende plaats tijdens de GP in Austin. Het is de tweede keer dat de jonge Argentijn punten scoort namens Williams. Slechts vier races geleden werd Colapinto opgeroepen om Logan Sargeant te vervangen, maar inmiddels heeft hij zich bewezen als een geduchte Formule 1-coureur. Hoewel Williams hem volgend jaar geen contract kan aanbieden, lobbyt teambaas James Vowles wel bij andere teams.

Omdat Williams volgend jaar een contract heeft met Carlos Sainz, moet Franco Colapinto het veld ruimen. De vervanger van Logan Sargeant zou volgens Vowles echter wel een plek in de sport verdienen. “Hij verdient het hoe dan ook om een Formule 1-coureur te zijn”, zei de Williams-teambaas in de Beyond the Grid podcast. De Engelsman lobbyt inmiddels bij andere teams.

“We zullen doen wat we kunnen om hem van een stoeltje te voorzien”, legde Vowles uit. Feitelijk kan Colapinto alleen nog bij Sauber en Visa RB terecht. “Ik weet niet zeker waar Sauber en Visa RB staan in hun besluitvorming,” aldus Vowles. “Niemand had kunnen voorspellen dat dit zou gebeuren. We kunnen hem alleen maar helpen om een professionele Formule 1-coureur te blijven. Meer kan ik er niet over zeggen, het hangt van de andere teams af.”

Technische kennis

Volgens Williams-ingenieur Gäetan Jego is Franco Colapinto ook naast de baan van onschatbare waarde. “Ik denk dat hij de auto goed begrijpt”, zei Jego tegen de Spaanse tak van Motorsport.com. “Het is mooi om te zien hoe gedetailleerd hij is. Soms moet je hem helpen om dingen juist te verwoorden, maar ik denk dat hij in dat opzicht niet onderdoet voor Alex (Albon, red.).”

“Hij doet het erg goed en is erg verstandig in de auto,” besloot Jego. “Dat geldt overigens ook voor de simulator. Hij is altijd erg precies en helpt ons de auto in de juiste richting te sturen.” Mocht Colapinto geen contract bemachtigen voor 2025, dan heeft Williams andere plannen voor de 21-jarige coureur — hij blijft hoe dan ook verbonden aan de Britse renstal als test- en reservecoureur.

