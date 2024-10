Op aandringen van partner en ex-motorleverancier Honda krijgt Yuki Tsunoda zijn langverwachte test bij Red Bull. De Japanner kon in aanloop naar de GP van Mexico bevestigen dat hij mag gaan proefrijden voor het hoofdteam. Tsunoda is al sinds 2021 verbonden aan de opleidingsploeg van Red Bull – eerst AlphaTauri, tegenwoordig Visa RB – maar kwam nooit echt in aanmerking voor promotie.

“Het is een hele goede kans,” zei Tsunoda tegen Motorsport.com. “Eindelijk kan ik een beetje laten zien wat ik in huis heb.” De 24-jarige coureur zette zich dit seizoen in de kijker door Daniel Ricciardo te verslaan. De goedlachse Australiër is inmiddels vervangen door Liam Lawson, ook een sterke kandidaat voor een contract bij Red Bull. Veel experts wijzen naar Lawson als de gedoodverfde opvolger van Sergio Pérez, maar Tsunoda aast ook op dat felbegeerde stoeltje.

“Dit gaat heel belangrijk zijn,” legde Tsunoda uit. “Maar het voelt goed om te zeggen dat ik eindelijk deze kans krijg. Vooralsnog hebben ze mij rechtstreeks verteld dat ik mag gaan testen, dus het is nog afwachten of het ook echt gebeurt. Bij Red Bull weet je het pas zeker als je in de auto zit,” grapte de Visa RB-coureur.

Steun van Honda

Het Japanse Honda is een belangrijke sponsor van Tsunoda en speelde een grote rol in zijn debuut in 2021. Recentelijk zou Koji Watanabe, president van de Honda Racing Corporation, Christian Horner hebben overtuigd om een test te organiseren. “Honda heeft me zeker geholpen,” bevestigde Tsunoda. “Ik ben ze erg dankbaar. Zelf heb ik natuurlijk ook heel erg mijn best gedaan het afgelopen jaar.”

“Ik heb kunnen laten zien dat ik me verder heb ontwikkeld,” legde hij uit. Zeker in de eerste paar Grands Prix werd Tsunoda veelal geprezen om zijn volwassen rijstijl en de groei die hij heeft doorgemaakt. De komende vijf Grands Prix zal hij zich opnieuw moeten bewijzen naast Liam Lawson. Beiden hebben tot het einde van dit seizoen om indruk te maken op Red Bull. De eerste slag – de GP in Austin – werd gewonnen door Lawson, die punten scoorde tijdens zijn debuut voor Visa RB. Tsunoda kwam als veertiende over de streep.

