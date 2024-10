Lewis Hamilton roept de Formule 1 op om de regelgeving drastisch te veranderen, te beginnen met het aanstellen van professionele ‘scheidsrechters’. De zevenvoudig wereldkampioen vond dat Max Verstappen tijdens de GP van de Verenigde Staten onterecht op het podium was geëindigd omdat hij te agressief verdedigde. Volgens Hamilton komt Verstappen hier nog te vaak mee weg.

Het incident tussen Lando Norris en Max Verstappen hield de Formule 1 afgelopen week in zijn greep. De uitdager probeerde de titelhouder in de slotfase van de race in Austin in te halen, maar belandde daarbij buiten de baan. Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden opgelegd en moest zijn podiumplaats daardoor afstaan aan de Nederlander. Hamilton insinueerde achteraf dat juist Verstappen bestraft had moeten worden.

“Het is altijd een grijs gebied geweest; daarom is Verstappen er weer mee weggekomen,” zei Hamilton tegen de media in Mexico-Stad. “Het wordt tijd dat de Formule 1 er iets aan gaat doen.” De 39-jarige Brit vindt dat zijn Nederlandse rivaal te agressief verdedigt en dat hij dit soort situaties bewust afdwingt. “Ik heb het vaak meegemaakt met Max (Verstappen, red.), maar je zou niet zomaar de auto aan de binnenkant moeten kunnen lanceren. Dan lig je altijd voor en duw je de ander van de baan.”

Professionele scheidsrechters

Hamilton zag dat andere coureurs wel werden bestraf voor dergelijke manoeuvres. “We hebben sowieso vaak inconsistenties in de beslissingen van de stewards,” legde hij uit. “Als sport moeten we onszelf op alle vlakken verbeteren. Vergelijk je het met andere disciplines, dan denk ik dat fulltime scheidsrechters een grote verbetering zouden zijn. Natuurlijk doen de stewards hun best en hebben ze richtlijnen die ze moeten volgen,” voegde hij eraan toe, “maar het zijn steeds andere mensen en bovendien vrijwilligers.”

“De enige manier om meer consistentie te bereiken, is door altijd dezelfde, professionele scheidsrechter aan te stellen,” stelde de Mercedes-coureur voor. “Natuurlijk kan dat nog steeds controverses opleveren – kijk maar naar het voetbal – maar zoals de sport er nu uitziet, moeten we hier wel voor kiezen,” besloot hij.

