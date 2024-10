Max Verstappen zucht af en toe wanneer de volgende vraag over het incident met Lando Norris van een week eerder in Amerika op hem wordt afgevuurd. Met name de Britse media blijven volgens hem bevooroordeeld en stoken. “Wat dat betreft heb ik het verkeerde paspoort.”

Je kunt de gespreksthema’s in de Formule 1 van tevoren meestal zo intekenen. Ook in Mexico. Natuurlijk gaat het een week na de controversiële apotheose van de Amerikaanse GP, waar Lando Norris door een tijdstraf vanwege een ‘illegale’ inhaalmanoeuvre de derde plaats aan Max Verstappen kwijtraakte, nergens anders over.

Norris verklaart nogmaals dat eigenlijk niet hij, maar Verstappen een straf had verdiend. Om die reden heeft McLaren ook beroep aangetekend tegen het vonnis in Austin. “Ik lag een autolengte voor en was feitelijk niet langer de aanvallende partij, maar Max. Ik heb Max nog niet gesproken, maar ben het net als mijn team nog steeds niet eens met de beslissing”, verklaart Norris. “Veel andere coureurs en teams waren het er evenmin mee eens.”

Charles Leclerc behoort niet tot die groep. De winnaar van het hoofdnummer in Austin heeft ‘geen problemen’ met Verstappens rijstijl. Dat is, stelt hij, juist een van de redenen waarom hij ‘zo graag tegen Max racet’. “We hebben altijd gezegd dat we hard tegen elkaar willen racen”, zo valt Verstappen Leclerc bij. “En dat doen we. Het was niet makkelijk tegen Lando te verdedigen, ik heb er alles aan gedaan. Uiteindelijk kwamen we door die straf toch voor hem.”

De wedstrijdleiding oordeelde in Amerika dat Norris zijn rivaal buiten de baan had ingehaald en legde hem daarom volgens de regels een tijdstraf op van vijf seconden. Zijn die aan erosie onderhevig, zoals meerdere coureurs in Mexico concluderen? “Ik denk dat we op het punt zijn gekomen dat je een boek met alle regels nodig hebt in de auto”, meent Verstappen. “En dat boek is de laatste jaren steeds dikker geworden, de sport is overgereguleerd. Aan de ene kant snap ik dat. Maar als er regels worden geschrapt en er volgt een nieuw incident, wordt er gezegd: we hebben meer regels nodig. Het is altijd hetzelfde.”

Een controversiële kwestie is koren op de molen van de Britse pers, veruit in de meerderheid in de paddock en een zekere machtsfactor. Red Bulls oude ontwerper Adrian Newey bekende onlangs dat die nogal ‘chauvinistisch’ is ten opzichte van Verstappen. “Ik heb het verkeerde paspoort”, oordeelt Verstappen. “Begrijp me goed, ik ben heel blij met mijn paspoort. Maar op dat gebied had ik een ander paspoort moeten hebben.”

Verstappen heeft ook nog een boodschap voor een andere Brit, collega George Russell. Die laat in Mexico weten dat de wereldkampioen ‘harder tegen Norris racet omdat het zijn titelrivaal is’. “Ben ik het niet mee eens. Ik denk dat hij zich ook niet zo druk moet maken om andere mensen”, zegt Verstappen. “Focus op jezelf. Geniet van je leven, denk niet altijd teveel aan racen. Als je voor de titel vecht moet je elke race op de top van je kunnen presteren. Ik probeer altijd het maximale resultaat te halen. Daarvoor ben ik hier tenslotte.”

