Yuki Tsunoda is klaar met de in zijn ogen willekeur aan straffen die de wedstrijdleiding tijdens Grands Prix uitdeelt. Vorige week was er bij de Amerikaanse GP opnieuw controverse over enkele beslissingen. Volgens de Japanner worden Formule 1-coureurs geacht te rijden als machines, vergelijkbaar met kunstmatige intelligentie (AI).

Net als George Russell, Pierre Gasly en Lando Norris behoorde ook Yuki Tsunoda tot de club coureurs die in Austin werd bestraft. De Japanner kreeg vijf seconden aan zijn broek, omdat hij buiten de baan raakte en zo voordeel behaalde in duel met Alex Albon. “Ik heb het idee dat ze van ons verwachten dat we rijden als een machine, als AI, en proberen elke regel maar te volgen”, klaagt de Japanner aan de vooravond van de GP Mexico. “Uiteindelijk doen we aan racen. Daarom kijken mensen ernaar: het is een gevecht tussen coureurs. We proberen elkaar met passie te bestrijden, toch?”

Tsunoda vergeleek de situatie met autonome race-evenementen, dus zonder coureurs in de auto, die onlangs in Abu Dhabi werden gehouden. “Als ze de passie eruit halen wordt het gewoon AI die vecht, waarschijnlijk net zoals in Abu Dhabi. Dan is het is beter daar gewoon naar te kijken”, aldus de coureur van VISA RB.

Tsunoda benadrukte dat de regel over wie voorrang heeft bij de apex moeilijk te handhaven is. “Omdat het afhangt van hoe ze dat definiëren”, stelt hij. “En als ik het me goed herinner, hadden de auto’s aan de binnenkant of wat dan ook voorrang bij de apex, de buitenkant kan dan terugtrekken.” Tsunoda riep op tot meer inspraak van ervaren coureurs bij de stewards voor het nemen van beslissingen. “Die zouden meer rechten moeten hebben.”

