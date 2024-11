Williams-coureur Franco Colapinto heeft nog altijd geen contract voor het aankomende Formule 1-seizoen. Dit jaar werd hij opgeroepen om Logan Sargeant te vervangen, maar in 2025 moet hij plaatsmaken voor Carlos Sainz. Zijn finishes in de top tien en groeiende populariteit hebben echter de interesse van meerdere partijen gewekt. Zijn management denkt dat een nieuw contract ophanden is.

In gesprek met het Argentijnse Campeones TV vertelde Maria Catarineu, de manager van Franco Colapinto, dat er achter de schermen hard wordt gelobbyd voor een nieuw contract. Williams-teambaas James Vowles heeft Sauber aangespoord om de jonge Argentijn te contracteren, maar ook Red Bull en Alpine zouden hun oog hebben laten vallen op de 21-jarige coureur. “Het is duidelijk dat er aan veel scenario’s wordt gewerkt,” legde Catarineu uit.

LEES OOK: Formule 1-kenners over Franco Colapinto: ‘In mijn ogen is hij een supertalent’

“Iedereen weet dat er veel teams zijn die Colapinto volgend jaar in de Formule 1 willen zien,” vervolgde ze. “Dat hebben Williams, de Formule 1 en natuurlijk ook zijn fans wel verdiend. En daarbij willen we hier sowieso blijven. Dat is ook het beste voor Franco.” Op de vraag hoe hoog ze de kans inschat dat Colapinto nog een contract krijgt voor volgend jaar, antwoordde Catarineu: “Op een schaal van één tot tien? Twintig,” reageerde ze meteen. “Zoveel mensen willen dit, dus dan is het wel zo eerlijk dat het ook gebeurt.”

Waar kan Colapinto nog rijden?

De vraag is waar er plek kan worden gemaakt voor de jonge coureur. Mocht Sergio Pérez volgend jaar vervangen worden door Liam Lawson, dan zou Visa RB Colapinto kunnen contracteren. Helmut Marko heeft echter bevestigd dat hij dan zijn banden met Williams zou moeten verbreken. “We willen Colapinto volledig of helemaal niet,” aldus de Oostenrijker. Bij Alpine zouden ze ook grote interesse hebben getoond, al is de toekomstige line-up met Pierre Gasly en Jack Doohan al rond.

LEES OOK: Bernie Ecclestone bemiddelaar bij Sauber-contract van Bortoleto

Alpine-adviseur Flavio Briatore zou voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone al hebben gebeld, aangaande Colapinto. De F1 Supremo vertelde aan Blick dat de Fransen bereid zijn een transfersom van twintig miljoen dollar te betalen, zelfs als Doohan, die nog geen Formule 1-race heeft gereden, daarvoor ontslagen moet worden. ‘Contracten zijn er om gebroken te worden’, schreef het Zwitserse medium.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!