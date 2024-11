Met zijn vierennegentig jaar is voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone lang niet de jongste meer. Toch is de Britse oudgediende nog dagelijks betrokken bij het reilen en zeilen van de sport. Niet alleen journalisten zijn benieuwd naar zijn opinie; ook teambazen, coureurs en managers staan in de rij voor Ecclestones advies. Zo was hij recentelijk nog betrokken bij de deal tussen Formule 2-talent Gabriel Bortoleto en Sauber.

“Alleen zijn hersenen zijn niet aangetast door ouderdom,” schreef reporter Roger Benoit voor het Duitse BLICK. De pater familias van de Formule 1-journalistiek zocht Bernie Ecclestone op in zijn huis in São Paulo en ontdekte dat de Engelsman de koningsklasse maar niet kan loslaten. De telefoon staat roodgloeiend in huize Ecclestone. Ook de familie van Gabriel Bortoleto, die onlangs een contract met Sauber bemachtigde, stapte naar de zogenaamde F1 Supremo voor advies.

“De vader van Bortoleto heeft ons bedankt voor onze hulp bij de transfer van zijn zoon naar Audi-Sauber,” vertelde Ecclestone luchtig. “We hebben daar een paar deuren geopend.” Veel meer kan de Britse routinier er niet over kwijt. “Het belangrijkste is dat Bortoleto onmiddellijk een appartement in de buurt van de fabriek vindt,” stelde hij. De jonge Braziliaan debuteert in 2025 in de Formule 1. Wanneer Sauber in 2026 wordt overgenomen door Audi, moet hij al enige ervaring hebben opgedaan.

Overname door Audi

Ecclestone is naar eigen zeggen verbaasd dat Sauber nog steeds bestaat. “Ik heb Peter (Sauber, red.) ooit verteld dat Zwitserland echt een soort eiland is voor de Formule 1,” onthulde Ecclestone. “Dus ik bewonder zijn doorzettingsvermogen.” De Britse zakenman is benieuwd wat Audi voor het team kan betekenen. Sauber, dat nu nog als Stake F1 Team fungeert en gebruikmaakt van Ferrari-motoren, wordt over twee jaar een Audi-fabrieksteam met een eigen aandrijflijn.

“Nu komt Audi,” weet ook Ecclestone. “Ik denk dat de Duitsers misschien wel blij zijn dat er veel interesse is vanuit Qatar; veel mensen willen betrokken raken bij dit project.” Audi/Sauber zou alle hulp goed kunnen gebruiken. Volgens Ecclestone is de weg naar de top van de Formule 1 immers geen makkelijke. Zeker als je nog geen fatsoenlijke auto hebt gebouwd – en je eigen motor nog een vraagteken is.

