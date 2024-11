Sauber maakte woensdag bekend dat zowel Valtteri Bottas als Guanyu Zhou niet in aanmerking komt voor een nieuw contract. Het was al enige tijd bekend dat Nico Hülkenberg in 2025 naar het team komt, maar inmiddels weten we dat ook Gabriel Bortoleto de overstap maakt naar Hinwil. Wie is deze jonge Braziliaanse Formule 2-coureur, die straks debuteert in de koningsklasse?

Sauber heeft lang getwijfeld over wie het in 2025 moest contracteren. Nico Hülkenberg werd eind april al vastgelegd; met het oog op de overname door Audi is de Duitse ervaringsdeskundige een waardevolle aanwinst voor het team. Woensdag werd eindelijk bekend dat hij gezelschap krijgt van Gabriel Bortoleto, de 20-jarige Braziliaan die momenteel leidt in het Formule 2-kampioenschap. Wat kunnen we straks van deze nieuwkomer verwachten?

Wie is Gabriel Bortoleto?

Gabriel Lourenzo Bortoleto Oliveira – zoals hij eigenlijk heet – werd in 2004 geboren in São Paulo. Op zesjarige leeftijd stapte hij, geïnspireerd door grote held Ayrton Senna, voor het eerst in een kart. De jonge Gabriel maakte al snel furore op vier wielen. Op zijn twaalfde verhuisde hij met zijn hele gezin naar Europa, in de hoop zijn Formule 1-dromen waar te maken. In 2020 zette hij de eerste stap in het zogenaamde open-wheel racen tijdens zijn debuut in de Italiaanse Formule 4. Hij eindigde als vijfde in het kampioenschap, maar kreeg wel de kans om door te stromen naar FRECA.

LEES OOK: Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto in 2025 naar Sauber, line-up compleet

De krachtigere Formule 3-auto’s bleken een uitdaging voor de jonge coureur. Bij het FA Racing-team van Fernando Alonso kwam Gabriel Bortoleto niet verder dan de vijftiende plaats in het kampioenschap. In zijn tweede seizoen stapte hij over naar het meer competitieve R-ace GP. Dankzij twee overwinningen in Spa en in Barcelona eindigde hij als zesde en stroomde hij door naar de Formule 3 met het bekende Trident Motorsport.

In het Formule 3-seizoen van 2023 was Gabriel Bortoleto een van de underdogs. Met tegenstanders als Paul Aron, Zak O’Sullivan en Franco Colapinto was de Braziliaan niet bepaald de favoriet voor de titel. Tot ieders verbazing won hij de openingsrace in Bahrein en de daaropvolgende wedstrijd in Melbourne. Gedurende de rest van het seizoen wist hij zijn voorsprong in het kampioenschap te behouden, al won hij geen races meer. Met een kampioenschap in de Formule 3 op zak debuteerde hij dit jaar in de Formule 2 met Invicta.

Tekst gaat verder onder afbeelding:

Fernando Alonso feliciteert Gabriel Bortoleto (toen nog in Trident-kleuren) met zijn eerste overwinning in de Formule 3 (Motorsport Images)

Contract met Sauber

In aanloop naar zijn debuut met Invicta wist Gabriel Bortoleto een plekje te bemachtigen in het opleidingsprogramma van McLaren. De Britten stoomden hem het afgelopen jaar klaar voor promotie naar de koningsklasse. In de Formule 2 was hij opnieuw succesvol; met nog twee races te gaan leidt hij het kampioenschap, al bedraagt het verschil met Red Bull-talent Isack Hadjar slechts 4,5 punten. Zijn meest indrukwekkende prestatie was de inhaalrace in Italië – de jonge Braziliaan won vanaf de tweeëntwintigste plek op de grid.

LEES OOK: Contracten F1-coureurs | Is de grid voor 2025 compleet?

Er gingen al langer geruchten dat Sauber interesse had in Gabriel Bortoleto. McLaren bevestigde bovendien dat het bereid was het jonge talent af te staan aan een concurrerende renstal. De afgelopen maanden moest Sauber de afweging maken tussen een ervaren coureur of een veelbelovend talent. Met het oog op de overname door Audi heeft men in Hinwil voor de laatstgenoemde categorie gekozen. Bortoleto maakt in 2025 zijn debuut en wordt de eerste fulltime Formule 1-coureur uit Brazilië sinds Felipe Massa. Daarmee komt hij ook in een illuster rijtje vaderlandse helden terecht; denk aan Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Nelson Piquet en Rubens Barrichello.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!