Gabriel Bortoleto promoveert naar de Formule 1 met Sauber! Dat maakte het team woensdag bekend. De 20-jarige Braziliaan leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap met Invicta en is onderdeel van het opleidingsprogramma van McLaren. In 2025 zal hij bij Sauber naast Nico Hülkenberg terechtkomen. Sauber kiest, met het oog op de overname door Audi, bewust voor een line-up met een ervaren coureur en een jong talent.

De jonge Gabriel Bortoleto, in 2004 geboren in São Paulo, begon zijn racecarrière op zesjarige leeftijd in de karts. Op zijn twaalfde verhuisde hij met zijn familie naar Europa om zijn Formule 1-droom na te jagen. In 2023 maakte hij direct indruk tijdens zijn debuut in de Formule 3; hij domineerde het kampioenschap en veroverde de titel. Dit jaar maakte hij de overstap naar de Formule 2. Met nog twee races te gaan, gaat hij aan de leiding in het kampioenschap.

Gernot Döllner, voorzitter van de raad van bestuur van Sauber, reageerde verheugd op het aantrekken van Gabriel Bortoleto. “Dit is een belangrijke mijlpaal en past bij de huidige generatiewisseling in de Formule 1,” verklaarde hij in een officieel persbericht. “De jonge coureurs maken indruk, en met Bortoleto hebben we een toptalent in huis dat Audi’s langetermijnvisie voor deze sport onderstreept.” Sauber-topman Mattia Binotto voegde hieraan toe: “Bortoleto heeft zich in de opleidingsklassen al meermaals bewezen. Samen met Nico Hülkenberg vormen zij de ideale combinatie van ervaring en talent.”

‘Droom die uitkomt’

Voor Gabriel Bortoleto is de samenwerking met Audi en Sauber een droom die uitkomt. “Dit is een van de meest interessante projecten in de motorsport,” liet hij weten. “Het is een hele eer om deel uit te maken van een team dat de rijke motorsportgeschiedenis van Sauber en Audi combineert. Ik ben ontzettend dankbaar voor deze kans en kijk ernaar uit om van Nico (Hülkenberg, red.) te leren.” Bortoleto was tot voor kort onderdeel van het opleidingsprogramma van McLaren. “We wensen je al het beste in de toekomst,” schreef het team op sociale media.

Veel experts hebben hoge verwachtingen van Gabriel Bortoleto. Onze columnist en vaste gast van de podcast Formule 1 Paddockpraat Jeroen Bleekemolen volgt de Formule 2 op de voet en is van mening dat de jonge Braziliaan verreweg het grootste talent is dat momenteel rondrijdt in de opleidingsklassen. In 2025 mag hij zich bewijzen in de top van autosport.

Formulle 2-coureur Gabriel Bortoleto debuteert in 2025 in de koningsklasse (Sauber)

