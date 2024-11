Sauber, tegenwoordig het Stake F1 Team, heeft aangekondigd na drie jaar afscheid te nemen van Guanyu Zhou. Na een indrukwekkend debuutseizoen in 2022, waarin Sauber de zesde plaats in het kampioenschap behaalde, kende de Chinees dit jaar een kleurloos seizoen. Hij en Valtteri Bottas – die ook zijn ontslag heeft gekregen – hebben in 2024 nog geen punten gescoord. Derhalve kiest het team, dat over twee jaar wordt overgenomen door Audi, voor een compleet nieuwe line-up.

Guanyu Zhou is dankbaar voor de kans die Sauber hem bood om zichzelf te bewijzen in de Formule 1. “Ik zal het team aan het einde van het seizoen verlaten, maar ik ben vastberaden om dit seizoen in stijl af te sluiten,” reageerde hij in een officieel persbericht. “Het hoogtepunt was zonder twijfel de race in China eerder dit seizoen.” De 25-jarige coureur schreef geschiedenis door als eerste een thuisrace te rijden op het Shanghai International Circuit. “Ik ben klaar voor de volgende stap in mijn carrière en kijk ernaar uit om mezelf verder te blijven ontwikkelen,” besloot hij.

‘Indrukwekkend debuut’

Sauber-topman Mattia Binotto, voormalig Ferrari-teambaas, sprak zijn waardering uit voor Guanyu Zhou en de groei die de Chinese coureur de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. “Het team is hem dankbaar voor zijn toewijding en de gedrevenheid die hij sinds zijn eerste race heeft getoond,” aldus de Italiaan. “Zijn debuut en zijn bijdrage aan het succesvolle seizoen van 2022 waren erg indrukwekkend, net als zijn betrokkenheid bij het werk in de fabriek.” Binotto benadrukte tot slot dat de laatste drie races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi in het teken zullen staan van een mooie afsluiting van de samenwerking.

LEES OOK: Sauber neemt afscheid van Bottas, bekendmaking tweede coureur is ‘aanstaande’

Met het oog op de overname door Audi legde Sauber eerder dit jaar Haas-coureur Nico Hülkenberg vast. Binnenkort zal het team bekendmaken wie zijn teamgenoot wordt. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde F1-insider staat Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto op pole om een contract te tekenen met Sauber. Het Duitse medium stelt dat een officiële bekendmaking ‘aanstaande’ is. De jonge Braziliaan gaat op dit moment aan kop in het juniorkampioenschap.

Guanyu Zhou tijdens zijn thuisrace in China eerder dit jaar (Motorsport Images)

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!