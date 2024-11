Sauber, tegenwoordig Stake F1 Team, neemt per 2025 afscheid van Valtteri Bottas. De Zwitserse renstal maakte woensdag bekend dat de Finse coureur geen contractverlenging krijgt. Sauber bedankt Bottas voor zijn inzet in de afgelopen drie jaar, maar wil – met oog op de overname door Audi – verder met een compleet nieuwe line-up. Nico Hülkenberg heeft al een stoeltje gekregen, en volgens bronnen is de bekendmaking van een tweede coureur ‘aanstaande’.

Valtteri Bottas kwam na vijf succesvolle jaren bij Mercedes – waar hij bovendien tien races won – naar Sauber. Met zijn jarenlange ervaring was hij van grote waarde voor het team. In 2022 behaalde de Zwitserse renstal – mede dankzij Bottas – de zesde plaats in het kampioenschap. In het huidige seizoen werd het team omgedoopt tot Stake F1 Team. De auto’s kregen een opvallende nieuwe livery, maar echte successen bleven uit. Zowel Valtteri Bottas als teamgenoot Guanyu Zhou heeft in 2024 nog geen punten gescoord.

LEES OOK: Andrea Stella: ‘Norris’ kampioenschap was nooit onze prioriteit’

“Deze situatie is voor niemand makkelijk,” reageerde Bottas in een officieel persbericht. “Het team en ik hebben de afgelopen weken goede en diepgaande gesprekken gevoerd. Daaruit is gebleken dat we samen niet verder kunnen groeien.” Naar verluidt heeft Sauber meer interesse in jonge coureurs. “Deze jaren bij het team waren een bijzondere reis vol groei, uitdagingen en onvergetelijke momenten,” besloot Bottas. “Ik ben dankbaar voor alles wat we hebben meegemaakt en het vertrouwen dat ik onderweg heb gekregen.”

Wie wordt Bottas’ vervanger?

Sauber-topman Mattia Binotto, voormalig teambaas bij Ferrari, bedankt Bottas voor zijn jarenlange inzet. “Zijn professionele houding en ervaring hebben het team geholpen om door een cruciale periode heen te komen,” reageerde hij. “Hij heeft de auto regelmatig tot het uiterste gedreven. Hoewel we hem graag als kandidaat voor de toekomst hadden gezien, kwamen we na onze gesprekken gezamenlijk tot de conclusie dat we niet aan elkaars voorwaarden konden voldoen.”

LEES OOK: Herbert blijft tijdstraf Verstappen verdedigen: ‘Norris en Brown waren het met me eens’

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde F1-insider staat Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto op pole om een contract te tekenen met Sauber. Het Duitse medium stelt dat een officiële bekendmaking ‘aanstaande’ is. De jonge Braziliaan gaat op dit moment aan kop in het juniorkampioenschap.

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!