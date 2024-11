Steward en voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert vindt de tijdstraffen die Max Verstappen kreeg tijdens de Mexicaanse GP nog steeds gerechtvaardigd. De Engelsman kreeg de afgelopen weken veel kritiek te verduren. Zo wees Jos Verstappen op de bevooroordeelde rol van Herbert, die volgens hem sowieso de pik zou hebben op zijn zoon. Herbert verdedigt zich door te stellen dat Lando Norris en Zak Brown, nota bene Max’ grootste rivalen, het met hem eens zijn.

Johnny Herbert was één van de stewards die Max Verstappen tijdens de GP van Mexico twee tijdstraffen van ieder tien seconden oplegde. Jos Verstappen sprak achteraf van ‘belangenverstrengeling’ en ‘stewards die Max toch niet mogen’. Zo zou Herbert later in de media hebben gezegd dat de Red Bull-coureur zijn concurrenten altijd van de baan zal blijven duwen. “Een steward moet helemaal niet met de pers praten,” reageerde een woedende Jos Verstappen.

“Tijdens een raceweekend ben ik Johnny Herbert, de professionele steward,” verklaarde Herbert deze week tegenover het Britse SafestBettingSites. “Daarbuiten ben ik gewoon een commentator. Waarom zou ik mijn mening dan niet mogen geven? Martin Brundle doet dat toch ook? Het circuit is al vijftig jaar mijn wereld; als ik iets zie waar ik het niet mee eens ben, dan zeg ik dat. En dat gaat heus niet alleen maar over Max (Verstappen, red.),” aldus Herbert.

‘Lando Norris en Zak Brown waren het met me eens’

Herbert heeft wel enig begrip voor de kritiek van Jos Verstappen. “Het gaat natuurlijk over zijn zoon,” legde hij uit. “Maar er is natuurlijk geen sprake van een vooroordeel. Ik was niet de enige die vond dat Max (Verstappen, red.) over de schreef ging in Mexico. Lando Norris en Zak Brown waren het met me eens.” Een opvallende opmerking, aangezien beiden natuurlijk baat hebben bij een straf voor hun naaste titelrivaal.

Tot slot gaf Herbert nogmaals zijn mening over het huidige seizoen. Na de overwinning van Max Verstappen in São Paulo dreigt Lando Norris de coureurstitel te gaan verliezen. “Norris mist zeven punten omdat het team Oscar Piastri liet winnen in Hongarije,” herinnerde de drievoudig racewinnaar zich. “Dat zullen ze volgend jaar beter moeten doen. Dan gaat Norris vanaf de eerste race meedoen voor de titel.”

