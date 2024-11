Jos Verstappen is helemaal klaar met de Britse pers! Nadat Max Verstappen tekende voor een magistrale overwinning in São Paulo, gaf de voormalig Formule 1-coureur aan dat zijn zoon alle Engelse critici de mond had gesnoerd. Verstappen senior, die duidelijk genoeg heeft van al het negatieve commentaar vanuit Britse hoek, denkt dat het voorlopig gedaan is met deze berichtgeving.

“Max was waanzinnig – ik heb veel met hem meegemaakt, maar deze race was een van zijn allerbeste,” zei Jos Verstappen na de race tegen Viaplay. Zijn 27-jarige zoon reed tijdens een chaotische race van de zeventiende naar de eerste plaats en deelde daarmee een flinke tik uit aan titelrivaal Lando Norris. Ook de Engelse media, die Verstappen de afgelopen weken veelvuldig bekritiseerden vanwege zijn agressieve rijstijl, kunnen niet meer om hem heen.

‘Max rijdt perfect’

“Ze (de Britse pers, red.) houden voorlopig hun grote mond,” reageerde Verstappen senior tegenover De Telegraaf. “Max heeft laten zien dat hij de allerbeste is. En dan die mensen die roepen dat hij zijn rijstijl moet veranderen? Zijn rijstijl is perfect! Zelfs die eerste ronde in de regen, waarin hij zes plaatsen won – hij is gewoon altijd perfect in deze omstandigheden,” aldus de trotse vader.

Inmiddels is een vierde wereldtitel binnen handbereik voor de Nederlander. Het verschil met Norris, die zondag een harde klap kreeg in Brazilië, bedraagt nu tweeënzestig punten. Met nog drie Grands Prix te gaan, waaronder het sprintweekend in Qatar, is de kans groot dat Verstappen zich binnenkort tot kampioen kroont. Met vier titels zou hij in een illuster rijtje terechtkomen: alleen Sebastian Vettel, Alain Prost, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher en Lewis Hamilton hebben meer dan drie kampioenschappen gewonnen.

