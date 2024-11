Max Verstappen snoerde afgelopen zondag al zijn critici de mond! De afgelopen weken kreeg de Nederlander veel kritiek te verduren, vooral vanuit de Britse media. Met zijn fenomenale overwinning op Interlagos bewees hij echter dat hij het kampioenschap waardig is. Red Bull-teambaas Christian Horner kon het niet laten een plaagstootje uit te delen aan oud-kampioen Damon Hill, een van Max’ grootste critici.

Christian Horner kwam superlatieven tekort na de prestatie van Max Verstappen in São Paulo. Na controversiële duels met titelrivaal Lando Norris tijdens de races in Austin en Mexico, was de Nederlander overtuigend de beste in Brazilië. In een uitzending van Sky Sports werd Horner gevraagd naar de commotie rondom zijn coureur. “Sommige mensen zijn gewoon heel vervelend,” vatte hij de kritiek samen.

“Ik weet wie deze mensen zijn, maar ik besteed er niet veel aandacht aan,” voegde hij toe. “Wat Verstappen in São Paulo liet zien, was gewoon een masterclass; hij was een klasse apart. Daarbij had de auto ook een geweldig tempo. Tijdens de kwalificatie leek alles tegen te zitten, maar Verstappen draaide het om. Het was een ongelooflijke prestatie van hem en een van zijn beste races ooit.”

Damon Hill draait bij

Oud-wereldkampioen en Verstappen-criticus Damon Hill, die eerder verklaarde dat de Nederlandse coureur ‘niet in staat is om eerlijk te racen’, zat in dezelfde uitzending. Hij kon niet anders dan Verstappen feliciteren met een briljante overwinning. “Het was absoluut een van zijn beste races ooit,” vulde de Engelsman aan. “Vandaag kon hij echt laten zien hoe geniaal hij is.”

Horner onderbrak: “Ik denk dat we even moeten vastleggen dat Damon iets aardigs heeft gezegd over Max Verstappen!” Hill reageerde met een glimlach: “Luister, ere wie ere toekomt. Ik heb nooit gezegd dat hij geen geweldige coureur is. Hij deed alles goed, sneed door het veld en liet zien waarom hij zo’n briljante coureur is – en dat hij bovendien voor de vierde keer wereldkampioen gaat worden.”

