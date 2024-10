Voormalig F1-coureur en wereldkampioen Damon Hill heeft harde kritiek geuit op Max Verstappen na diens rijgedrag tijdens de Grand Prix van Mexico. Volgens Hill is Verstappen niet in staat om eerlijk te racen. Hij vergelijkt de tactieken van Verstappen met die van de bekende stripfiguur Dick Dastardly uit Wacky Races.

‘Je komt er niet langs’

Na het incident heeft Norris het rijgedrag van Verstappen ‘gevaarlijk’ genoemd en Zak Brown vindt zijn verdedigende tactieken ‘belachelijk’ met de boodschap ‘genoeg is genoeg.’ Hill sluit zich hierbij aan en legt uit waarom hij de acties van Verstappen niet vindt passen binnen de grenzen van een eerlijke competitie. “Bij het uitkomen van bocht 4 maakte Max duidelijk een beweging naar de rand van de baan om Lando geen enkele kans te geven. Hij probeerde niet in te houden of ruimte te laten bij het nemen van de bocht.” Volgens de voormalig F1-coureur was het een simpele ‘je komt er niet langs.’

Hill vindt vooral het tweede incident tussen Verstappen en Norris buitenproportioneel. “Hij reed Lando van de baan af, en dat was gewoon dom. Max heeft zoveel talent en strijdlust, maar ik denk niet dat hij trots zal zijn op deze actie.”

‘Eerlijk racen past niet in zijn filosofie’

Volgens Hill ontbreekt het Verstappen aan de mentaliteit om eerlijk te racen. “Het is mogelijk om eerlijk te racen, maar dat lijkt niet in zijn filosofie te passen. Zijn instelling is simpelweg dat niemand hem mag passeren. Sport zou karakter moeten tonen, maar Max valt telkens terug op preventieve methoden in plaats van sportiviteit.”

De harde kritiek van Hill komt op een moment dat de strijd tussen Verstappen en Norris intensiever wordt. Norris heeft de achterstand op Verstappen verkleind tot 47 punten. Met nog 120 punten te verdelen in de laatste vier races zal de strijd losbarsten. Volgens Hill moet Verstappen focussen op competitief en eerlijk racen in plaats van zijn bolide als wapen gebruiken om de baan te blokkeren.

