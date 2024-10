Lando Norris was ’tamelijk tevreden’ met zijn tweede plek tijdens de GP van Mexico. De Engelsman eindigde boven Max Verstappen, die zesde werd, en liep zodoende weer tien punten in op zijn titelrivaal. Teambaas Andrea Stella denkt dat Norris de race zelfs had kunnen winnen, ware het niet dat Verstappen hem in de openingsfase van de race te veel in de weg heeft gezeten.

In de eerste paar ronden daagde Lando Norris concurrent Max Verstappen uit voor de tweede plaats. Uiteindelijk wist hij langszij te komen, maar pas nadat beide coureurs veel tijd hadden verloren op raceleider Carlos Sainz. Verstappen werd later bestraft voor zijn verdedigingstactieken; de stewards deelden liefst twee penalty’s van tien seconden uit. Teambaas Andrea Stella had liever een ‘eerlijker’ gevecht gezien en betreurt een gemiste zege voor McLaren.

“Het idee is dat je eerlijk racet,” zei de Italiaan tegen The Times. “Dat verwachten we van Lando (Norris, red.) en dat verwacht Lando van zichzelf. Het is heel teleurstellend wat ik in die eerste paar ronden heb gezien. Zonder dat duel had Norris kunnen meevechten voor de overwinning.” De teambaas benadrukte verder dat hij zijn coureur niets kwalijk neemt.

‘We staan achter Norris’

“Onze gesprekken en interne evaluaties zijn duidelijk geweest,” aldus Stella. “We staan achter Norris; zijn aanpak is goed. Hij moet blijven racen zoals hij nu doet.” De Italiaan troost zich met de gedachte dat zijn coureur zich in de slotfase van de race kon meten met concurrent Ferrari. De Scuderia werkt aan een opmars in het constructeurskampioenschap, maar Norris wist te voorkomen dat het team opnieuw een één-tweetje scoorde in Mexico; in de laatste paar ronden haalde hij Charles Leclerc in.

“Voor mij is het belangrijkste dat de auto competitief is,” besloot Stella. “Dankzij onze upgrades lijken we nu op hetzelfde niveau te zitten als Ferrari. En dat op een circuit waarvan we dachten dat het meer in het voordeel van Ferrari zou zijn. Dus dat is bemoedigend voor de rest van het seizoen.” De Scuderia heeft Red Bull inmiddels ingehaald in het kampioenschap en is McLaren tot op negenentwintig punten genaderd.

